CALIFORNIA ADDIO/ Su Rai 3 il classico western di Michele Lupo (1 agosto 2017)

Il film in onda su Rai 3

IL CAST DEL FILM WESTERN SU RAI 3

California addio, in onda oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 15.50 su Rai 3, sarà un classico del regista Michele Lupo, che ha realizzato lavori molto amati dal pubblico in Italia. Prima specializzatosi nel western, si è poi lanciato in un sodalizio con Bud Spencer che ha portato, subito dopo la realizzazione di California addio nel 2007, a girare film di enorme successo come Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre e Bomber. Nel cast segnalare Giuliano Gemma nella parte di Michael California Random, e poi Miguel Bosé (Willy Preston) e la madre Paola Bosé Dominguin nel ruolo di Helen Preston, William Berger (Mr. Preston), Dana Ghia (Mrs. Preston) Chris Avram (Colonnello Nelson) e Raimund Harmstorf (Rope Whittaker).

CALIFORNIA ADDIO, LA TRAMA

Il contesto di California addio è inserito all'epoca della fine della guerra di Secessione negli Stati Uniti, intorno al 1865. La Nazione fa i conti con vincitori e vinti della Guerra Civile Americana, ma una volta terminato il conflitto i prigionieri sudisti vengono liberati e possono fare ritorno nelle proprie case. Una situazione che porta però diversi cacciatori di taglie a vedersi di fronte inaspettate e facili possibilità di guadagno. Stremati e senza risorse, gli ex prigionieri sono infatti prede facili nel loro cammino verso il ritorno a casa. E' il destino che tocca a Willy, ucciso prima di riuscire a riabbracciare la sua famiglia. Michael Random, detto California è stato suo commilitone nella Guerra Civile e si reca dunque dalla sua famiglia per portare la triste notizia della sua uccisione. Senza un posto dove andare, California viene accolto dalla famiglia di Willy, dove inizia a vivere e lavorare e a tessere una storia d'amore con la sorella del compagno scomparso.

California dopo tante sofferenze sembra essersi guadagnato finalmente un angolo di paradiso, ma deve fare ancora i conti con i suoi vecchi nemici, che per farlo uscire allo scoperto rapiscono la sorella di Willy. I tre banditi rapitori sono però a loro volta braccati dall'esercito, che dopo la fine della Guerra Civile vuole fare piazza pulita di tutti i vecchi attriti e rendere finalmente gli Stati Uniti un posto sicuro e teso verso un futuro di unione. In una situazione estremamente ingarbugliata, come ai tempi della Guerra, California comprenderà di poter fare affidamento solo su se stesso per provare a liberare la donna che potrebbe dargli finalmente un futuro dopo durissimi anni di battaglie e sparatorie. E nella tradizione del più puro Spaghetti Western, sarà un duello finale a decidere se California potrà sconfiggere i nemici e voltare pagina nella sua vita.

