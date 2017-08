Casey Affleck/ Il divorzio da Summer Phoenix è ufficiale: stesso destino del fratello Ben

Casey Affleck

Casey Affleck sarà presto divorziato, proprio come il fratello Ben. La moglie Summer Phoenix ha presentato la domanda ufficiale di divorzio, adducendo le consuete ‘differenze inconciliabili’ nella richiesta depositata in tribunale, in cui chiede anche la la custodia fisica congiunta dei due figli avuti con Casey, Indiana Augus (13 anni) e Atticus (9 anni). La coppia era già separata dal 2015 dopo dieci anni di matrimonio. I due si sono conosciuti nel 1995 grazie a Joaquin Phoenix che li fece incontrare sul set di Da morire. La storia era stata ufficializzata nel 2000 e nel 2006 si sono sposati. Il sito TMZ ha dato notizia che in data 31 luglio Summer ha presentato la domanda di divorzio in tribunale.

CASEY AFFLECK DIVORZIA DA SUMMER PHOENIX

STESSO DESTINO PER I FRATELLI AFFLECK

Ripercorriamo ora le tappe più significative della sua carriera. Ha esordito nel 1995 nel film Da morire. Nel 2001 entra nel cast di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, interpretando Virgil Malloy, mentre nel 2002 è protagonista del film Gerry, di Gus Van Sant con il quale nel 2004 reciterà ancora in Ocean's Twelve. Nel 2016 ha ricevuto il plauso universale per la sua performance nel film Manchester by the Sea, per il quale si è aggiudicato il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il BAFTA al miglior attore protagonista e il Premio Oscar al miglior attore protagonista. Premio Oscar davvero meritato per Casey Affleck, la sua interpretazione in Manchester by the Sea è stata davvero di altissimo livello.

