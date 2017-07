Cherry Season: Seyma delusa dagli amici, come hanno potuto dubitare di lei? (Anticipazioni 1 agosto)

Cherry Season

L'IMPAZIENZA DI OYKU

Nuova puntata di Cherry Season oggi su Canale 5 con nuove piccole scaramucce tra i due protagonisti della soap turca. Dopo avere affrontato la grande preoccupazione per la sparizione del figlio di Sibel e Ilker, Oyku esprimerà ancora una volta la sua impazienza riguardo la proposta di matrimonio di Ayaz. Pur non negando che in passato essa è già avvenuta, tanto che la coppia aveva già creduto di essere sposata, ora l'aspirante stilista attenderà con ansia una nuova romantica sorpresa. Ma Ayaz avrà ben altro a cui pensare e sembrerà impassibile a tale esigenza. Ha forse cambiato idea, prendendosi tempo per riflettere? Inutile aggiungere che questo stato d'animo porterà a nuovi piccoli litigi tra la coppia, anche se (va precisato) non si tratterà di nulla di grave: almeno fino al termine della prima stagione turca (la seconda qui in Italia) Ayaz e Oyku non conosceranno nessuna crisi degna delle grandi separazioni di un tempo.

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 1 AGOSTO: SEYMA CONTRO TUTTI

Oggi Cherry Season si aprirà con la grande preoccupazione per la sparizione del piccolo Batikan. Dopo averlo lasciato per qualche istante insieme a Seyma, Ilker e Sibel perderanno le tracce del loro bambino e penseranno che la rossa possa averlo rapito a causa della sua depressione per il recente aborto. Ma, in seguito a brevi ricerche, i due genitori si renderanno conto di essere giunti a conclusioni sbagliate: Seyma non si era mai allontanata dalla casa, restando in giardino insieme al neonato. A quel punto tutti potranno tirare un respiro di sollievo ma non Seyma: l'ex amante di Mete sarà furiosa e molto arrabbiata per la mancata fiducia da parte degli amici nei suoi confronti. Se ne andrà dalla villa di Sibel e si sentirà offesa, rifiutandosi di vedere gli amici. Non accetterà le loro scuse, precisando che in nessun modo li perdonerà in futuro. E, almeno per il momento, ogni loro tentativo di farsi perdonare risulterà inutile...

