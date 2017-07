Chicago Med I/ Anticipazioni puntata 1 agosto: un disastro ferroviario farà scattare l’emergenza (Prima tv)

Chicago Med

Al Chicago Med è tutto pronto per l’inaugurazione del Chicago Medical Center, che nel corso del primo episodio dal titolo “L’incidente” verrà interrotta da dall’improvvisa emergenza causata da un disastro ferroviario. In vista dell’arrivo dei tanti feriti l’ospedale si preparerà a gestire al meglio l’arrivo dei pazienti, mentre Sharon Goodwin, il capo della struttura, attiverà il piano di emergenza disastri. Nel secondo episodio, dl titolo “Una madre”, una ragazza giungerà all’ospedale con un trauma molto importante. I medici cominceranno a occuparsi di lei alla ricerca dell’emorragia, ma a un certo punto scopriranno che la paziente presenta segni evidenti di un parto. Ma che fine ha fatto il suo bambino? Il Dottor Rhodes si metterà immediatamente sulle tracce dell’uomo che l’ha accompagnata, ma seguendo gli indizi farà una scoperta del tutto sconvolgente. Nel terzo episodio, dal titolo “Piano di riserva”, il dottor Halstead avrà a che fare con un musicista che soffre di vertigini.

CHICAGO MED, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

LO SPIN OFF IDEATO DA DICK WOLF

Dopo il successo di Chicago Pd e Chicago Fire, Italia Uno accende i riflettori sulla nuova squadra nata dall’universo di Dick Wolf, quella dei medici e degli infermieri dell’ospedale più grande della città, il Chicago Med. Il nuovo medical drama, che andrà in onda a partire da questa sera in prima tv, nel suo debutto negli Stati Uniti ha incollato davanti al televisore ben otto milioni di telespettatori, ottenendo un successo senza precedenti. Nata da un’idea di Matt Olmstead e Dick Wolf insieme ai due sceneggiatori Michael Brandt e Derek Haas, la serie tv, che ha ottenuto pareri molto favorevoli dalla critica, è stata rinnovata fino alla terza stagione. Nel cast anche attori già noti al grande pubblico, fra i quali spiccano Torrey DeVitto, volto noto di “Pretty Little Liars”, Colin Donnell, che il pubblico ricorda per aver interpretato il ruolo di Tommy in “Arrow”, Oliver Platt, candidato al Golden Globe, e S. Epatha Merkerson, attrice vincitrice di un Golden Globe.

