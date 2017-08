DELITTO FRA LE DUNE/ Su Rete 4 il film con Veronique Genest (oggi, 1 agosto 2017)

film prima serata

IL FILM GIALLO DIRETTO DA DIDIER ALBERT

Delitto tra le Dune, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere giallo che è stata girata nel 2014 e prodotta tra Francia e Belgio, la regia è stata affidata a Didier Albert, un autore che ha lavorato molto in produzioni televisive, realizzando per il cinema 'Sandra, la principessa ribelle'. Nel cast del film va ricordata la presenza dell'attrice Veronique Genest come protagonista, quindi di Dounia Coesens, Renaud Leymans, Yves Pignot, Pierre Deny, Pascal Lambert, Lucie Jeanne, Maude Lescomerese e Solenne Herbert, tutti attori particolarmente noti per le produzioni gialle francofone che spesso riescono ad avere successo ed essere esportate in tutta Europa, Italia compresa. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

DELITTO TRA LE DUNE, LA TRAMA

La protagonista di 'Delitto tra le Dune' è Elise, giovane e ambiziosa giornalista che si è trasferita per lavoro in una grande città della Francia, Bordeaux, e vive un'esistenza ricca di impegni e soddisfacente. Elise è però originaria di una piccola città chiamata Pyle, dove è stato ritrovato un cadavere di una donna. Lo shock della giovane reporter è enorme quando scopre che la vittima è sua sorella Laure che rappresentava la grande ferita aperta della sua famiglia. Di Laure si erano perse le tracce ben quindici anni prima e nessuno aveva avuto più sue notizie, né nella sua famiglia né all'interno del gruppo dei suoi amici. Laure era praticamente svanita nel nulla ed Elise si era dedicata anima e corpo alla sua attività di giornalista anche per dimenticare il dolore della sua scomparsa. Il ritrovamento del corpo della ragazza fa riaffiorare tutte le domande irrisolte negli ultimi quindici anni per Elise che era stata ritrovata nel bosco il giorno dopo la fuga di Laure.

La giornalista infatti aveva rimosso ciò che era accaduto durante la fuga della sorella alla quale lei stessa aveva partecipato. Ritrovata dal padre Antoine e dalla compagna dell'uomo, Carole, che non è però la madre di Laure ed Elisa, la piccola era stata rivenuta con le mani insanguinate, ma completamente incapace di dire dove fossero state e soprattutto dove fosse finita la sorella. Elise, decide di recarsi dunque di nuovo a Pyle per far luce sul giallo irrisolto che aveva segnato indelebilmente la storia della sua famiglia, e si ritrova a interagire con l'ispettrice Angele Colombani, assegnata al caso dopo il ritrovamento del cadavere di Laure.

L'ispettrice Colombani sin dal primo incontro con Elise è convinto che la ragazza custodisca la chiave per risolvere il mistero della scomparsa della sorella e comprendere cosa l'abbia poi condannata ed essere ritrovata morta quindici anni dopo. Le indagini faranno riaffiorare alla memoria particolari che per Elise sembravano irrimediabilmente dimenticati, ma anche fatti e vicende relative alla famiglia della giornalista che Elise ignorava da anni. Una serie di scoperte che cambieranno completamente le prospettive di Elise e faranno finalmente luce sul mistero di Laure.

