ELISA / Cresce l’attesa per il concerto evento Together here we are (Amiche in Arena)

Elisa ad Amiche in Arena

SUL PALCO RITROVA LOREDANA BERTÈ

Elisa sarà fra le grandi cantanti che interverranno questa sera a Amiche in Arena, accanto a Loredana Bertè. La cantante veneta ormai da vent'anni è una figura di spicco della musica italiana, da quando nel 1997 fece il suo esordio con il singolo Sleeping in your hand. Si tratta di Elisa, la cantante friulana che dopo aver esordito cantando solo in inglese, ha raggiunto l'apice della carriera anche con splendide canzoni in italiano, a partire da Luce - Tramonti a NordEst, con la quale si aggiudicò la vittoria in occasione del Festival di Sanremo. Elisa sarà molto presente sul palco di Amiche in Arena, nella formula che prevede che le artiste presenti duettino in compagnia delle altre ospiti sia rivisitando i più grandi successi di quarant'anni di carriera di Loredana Bertè, sia proponendo alcune delle loro canzoni più famose. E così sarà anche per Elisa, che nella scaletta della serata farà il suo esordio cantando in coppia con Irene Fornaciari proprio Luce - Tramonti a NordEst, la canzone che fece registrare il suo esordio con vittoria al Festival della Canzone Italiana. Quindi, un grande classico di Loredana Bertè, E la luna bussò, cantato da Elisa assieme alla padrona di casa della serata e assieme a Noemi. Quindi Elisa sarà di nuovo protagonista sul palco cantando L'anima vola, brano con il quale si è esibita assieme a quella che è stata la sua compagna d'avventura nelle ultime edizioni del talent show 'Amici', Emma Marrone, che ha visto anche in questo 2017 Elisa presente nel ruolo di coach. Molto intense anche le esibizioni successive di Elisa sul palco di 'Amiche in Arena', quando la cantante di Monfalcone si è esibita in una sentita versione di Hallelujah di Leonard Cohen al fianco di Paola Turci, e poi nel pezzo Comunque andare cantato assieme ad Alessandra Amoroso.

ELISA, PRONTA PER CELEBRARE I VENTI ANNI DI CARRIERA

Dunque Elisa tra le protagoniste assolute della lunga serata di Amiche in Arena, fino al gran finale in cui tutte le artiste si riuniranno sul palco per cantare Amici non ne ho di Loredana Bertè e Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, le due promotrici della serata e del disco Amici non ne ho... ma amiche sì che raccoglie tutti i duetti nei brani di quarant'anni di carriera di Loredana Bertè. Per Elisa come detto questo 2017 si è aperto con l'esperienza sempre intensa come coach di Amici, ma è anche un anno particolarmente significativo perché, come sottolineato all'inizio, segna i vent'anni di carriera dell'artista di Monfalcone, celebrati a loro volta con una raccolta intitolata Soundtrack '97-'17, in cui sono stati inseriti i brani più significativi e i più grandi successi della cantante. Non solo, a settembre Elisa festeggerà l’anniversario con una serie di concerti evento, proprio all’arena di Verona, intitolati: Together Here we are, durante le quali incontrerà molti degli artisti con i quali ha collaborato e alcune delle cantanti di Amiche in Arena, come Emma, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini. Elisa rappresenta senz'altro una delle personalità più eclettiche del panorama della musica italiana, capace anche nel corso del tempo di superare quella caratteristica timidezza che è diventata un segno distintivo nel corso della sua carriera.

