Elodie/ Quel flirt con Stefano De Martino... (Amiche in Arena)

ELODIE AD AMICHE IN ARENA

Martedì 1 agosto 2017, torna l'appuntamento con Amiche in Arena. Canale 5 ha infatti deciso di trasmettere nuovamente in prima serata, lo straordinario spettacolo musicale offerto da Loredana Bertè e da un parterre di artiste italiane di tutto rispetto.Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco ci sarà anche Elodie Patrizi, giovane artista italiana arrivata al successo grazie alla partecipazione nel 2016 al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.Recentemente Elodie, dopo una lunga collaborazione artistica con l'amica e collega Emma Marrone, ha annunciato la fine della loro unione lavorativa. Il motivo non riguarda in alcun modo il loro rapporto personale ma è legato soprattutto al desiderio dell'artista romana di emanciparsi, iniziando un percorso artistico del tutto personale. Negli ultimi giorni del mese di luglio 2017, numerose riviste di gossip hanno sostenuto che tra Elodie Patrizi e Stefano De Martino, ballerino di Amici ed ex di Belen Rodriguez ed Emma Marrone, sia nata una tenere amicizia. I due sono stati infatti paparazzati assieme a Bergamo, in atteggiamenti che, almeno dalle foto, sembrano far pensare ad un possibile flirt.

QUANTI CAMBIAMENTI PER LA CANTANTE

Elodie ha tra l'altro da poco concluso la storia d'amore che la legava sentimentalmente a Lele Esposito, ex concorrente di Amici. Dunque, è un periodo di grandi cambiamenti per Elodie Patrizi. L'artista romana che, nel frattempo, è una delle maggiori protagoniste delle rotazioni radiofoniche con il brano Verrà da se. Il singolo, estratto dall'ultimo lavoro discografico della cantante, è stato scritto dalla sua ex mentore Emma Marrone, assieme a Luca Mattioni e Mario Cianchi. Il video di Verrà da se di Elodie Patrizi è stato diretto dal regista Gaetano Morbioli. Elodie Patrizi è nata a Roma nel maggio del 1990. Dopo diverse esperienze come vocalist nei più importanti locali notturni del Salento, arriva la grande occasione grazie ad Amici di Maria De Filippi. Nel febbraio del 2017 ha partecipato al Festival di San Remo con il brano Tutta colpa mia, che da il titolo al suo ultimo album. Il singolo è stato certificato come Disco d'oro e si è classificato all' ottavo posto della kermesse sanremese.

