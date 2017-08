Emilia Clarke / Video, dai draghi de Il Trono di Spade a Chewbacca di Guerre Stellari: così Daenerys fa festa!

Emilia Clarke

Sono davvero settimane concitate e ricche di impegni queste per la bella Emilia Clarke. Il Trono di Spade 7 è in onda con i nuovi episodi, il mondo è pazzo di lei e dei personaggi della serie, e i follower sui social volano alto superando i 10milioni. Sullo sfondo rimane la misteriosa partecipazione della bella attrice al nuovo film Guerre Stellari, una sorta di spin off prequel della saga incentrata soprattutto sulla figura di Han Solo che avrà il volto di Alden Ehrenreich. I fan sono andati subito in delirio alla vista del divertente video che l'attrice ha girato insieme all'amico Chewbecca, anche se non sono riusciti a farsi "svelare" in che ruolo Emilia Clarke parteciperà ad Han Solo: A Star Wars Story in arrivo nelle sale cinematografiche il maggio del 2018. Clicca qui per vedere il video dei "festeggiamenti".

L'ANNO DI EMILIA CLARKE, E IL 2018?

DAL FINALE DE IL TRONO DI SPADE AD HAN SOLO

Intanto, l'avventura de Il Trono di Spade sta per giungere al termine. Mentre in Italia sono in onda gli episodi della settima stagione che hanno riportato Daenerys Targaryen a Roccia di Drago nel tentativo di conquistare l’ambito Trono, negli Usa si pensa già al gran finale. Sembra proprio che anche il 2018 sarà l'anno di Emilia Clarke e non solo perchè si preparerà per la stagione conclusiva della serie HBO ma anche per l'arrivo al cinema di uno dei lungometraggi più attesi dei prossimi anni la cui regia è affidata a Ron Howard. Al momento è top secret il ruolo di Emilia Clarke ma proprio il video postato sui social potrebbe dare un aiutino ai patiti della saga. La sua grande amicizia con Chewbacca, significherà davvero qualcosa?

© Riproduzione Riservata.