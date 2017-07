Emma Marrone/ Il nuovo disco in lavorazione si preannuncia esplosivo (Amiche in Arena)

Emma Marrone ad Amiche in Arena

IL DUETTO CON LOREDANA BERTE' AD AMICHE IN ARENA

Fra le tante stelle chiamate a partecipare al successo di 'Amiche in Arena', la serata organizzata per celebrare i quarant'anni di carriera di un'icona come Loredana Bertè, Emma Marrone non poteva certo mancare. La cantante salentina negli ultimi anni si è imposta nella scena discografica italiana non solo come straordinaria interprete, ma anche come personaggio televisivo di successo grazie al ruolo da coach nel popolare talent show di Canale 5 'Amici', condotto da Maria De Filippi e che ha lanciato proprio la carriera di Emma. Che è corsa in soccorso della sua mentore anche in questa stagione, dopo il discusso addio di Morgan alla trasmissione, con Emma che si è trovata ad affiancare Elisa nel ruolo di coach, così come le due cantanti sono state presenti entrambe anche nel cast di 'Amiche in Arena'.

Nella scaletta dello show Emma Marrone ha fatto il suo esordio sul palco duettando con Loredana Bertè con un brano fatto apposta per le sue caratteristiche di voce graffiante, a tratti quasi soul, come 'Non sono una signora'. Quindi, esibizione a tre con Irene Grandi e Gianna Nannini in un altro brano dalla grande energia rock, 'I maschi' della stessa Gianna Nannini. Altra esibizione molto intensa è stata per Emma quella al fianco della sua compagna d'avventura in 'Amici', ovvero Elisa nel brano 'L'anima vola' e poi in 'Io di te non ho paura' al fianco di un'altra artista uscita dalla scuola di 'Amici', ovvero Elodie. Emma è stata ovviamente presente sul palco dell'Arena di Verona anche nel gran finale in cui tutte le artiste invitate si sono esibite in due brani molto rappresentativi delle due artiste organizzatrici della serata, ovvero 'Amici non ne ho' di Loredana Bertè (citato anche nell'album che si è ispirato alla realizzazione della serata, 'Amici non ne ho... ma amiche sì') e l'immortale 'Quello che le donne non dicono' di Fiorella Mannoia.

EMMA MARRONE, UNA DELLE ARTISTE PIù PREMIATE

Per Emma Marrone il 2017 doveva essere un anno di sostanziale tranquillità, dopo il successo che nell'anno precedente l'aveva vista protagonista nell'Adesso Tour, lanciato da quello che è stato il suo ultimo album di inediti. Emma però non ha potuto resistere al richiamo di Maria De Filippi, figura centrale per la sua carriera che dopo l'addio di Morgan si era trovata nel momento del bisogno con il suo show. Emma in questi mesi sta comunque lavorando alla realizzazione di un nuovo disco che si prospetta esplosivo, ma nel corso della sua carriera ha sempre privilegiato la qualità alla quantità, anche quando si è trovata a vincere il Festival di Sanremo con la potentissima 'Non è l'inferno', forse una delle poche canzoni che ha guardato in faccia la crisi economica che ha afflitto l'Italia negli ultimi anni. Come la gemella Alessandra Amoroso, anch'essa uscita dall'incredibile fucina di talenti di 'Amici', Emma Marrone è risultata negli ultimi anni una delle artiste più premiate in assoluto e al tempo stesso capaci di sconquassare le classifiche di vendite con straordinari dati che hanno sovvertito una tendenza discografica sempre calante. La sua energia è stata fondamentale per la riuscita di 'Amiche in Arena', che Canale 5 proporrà nella prima serata televisiva di martedì 1 agosto 2017.

© Riproduzione Riservata.