FALSE VERITA'/ Su Rete 4 il film con Alison Lohman e Colin Firth (oggi, 1 agosto 2017)

NEL CAST ALISON LOHMAN E COLIN FIRTH

False verità, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere thriller del 2005 che è stata diretta da Atom Egoyan (Chloe - Tra seduzione e inganno, Il viaggio di Felicia, Devil's knot - Fino a prova contraria) e interpretata da Alison Lohman (Drag me to hell, Big fish - Le storie di una vita incredibile, Il genio della truffa), Colin Firth (Kingsman - Secret service, Il diario di Bridget Jones, Il discorso del re) e Kevin Bacon (Footloose, X-Men l'inizio, L'uomo senza ombra). La sceneggiatura, scritta dal regista stesso, è stata tratta dal romanzo omonimo di Rupert Holmes. Il film è stato presentato in concorso alla 58° edizione del Festival di Cannes, fruttando al regista una nomination alla Palma d'Oro, vinta poi quell'anno da L'Enfant - Una storia d'amore, un film belga diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne. Ai Genie Awards, il più importante premio cinematografico canadese, False verità è stato nominato come miglior scenografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora e miglior sonoro, ed ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FALSE VERITA' - LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Lanny Morris (Kevin Bacon) e Vince Collins (Colin Firth) sono due comici e conduttori televisivi che nel 1957 formano una delle coppie più solide e note della televisione. Dopo avere condotto la lunga maratona televisiva di Telethon i due devono fare uno spettacolo per l'inaugurazione di una nuova ala di un casinò. Quando arrivano nella loro suite, ospiti dell'hotel del casinò stesso, i due trovano però una ragazza (Maureen O'Flaherty) annegata nella vasca da bagno. Entrambi hanno un albi solidissimo e nessuno dei due può avere commesso l'omicidio, ma questo evento minerà per sempre la loro amicizia e interromperà la loro collaborazione professionale. 15 anni dopo, Lanny sta per pubblicare un'autobiografia e la giornalista d'assalto Karen O'Connor (Alison Lohman) decide di indagare per scoprire cos'è accaduto veramente in quella fatidica notte. La giornalista era stata, da piccola, malata di poliomielite ed era stata ospite del Telethon condotto dai due comici. Da allora li ha considerati due idoli e ha mitizzato la loro carriera. Sarà quindi molto difficile per lei scoprire la sordida verità che si nasconde dietro quel lontano omicidio.

