FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI/ La rottura ufficiale avvenuta dopo la vittoria ai Mondiali (1 agosto)

Federica Pellegrini

L'ABBRACCIO DI FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI

La fine della lunga relazione tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è arrivata domenica, in seguito della vittoria della campionessa veneta nella gara dei 200 metri stile libero nei mondiali di nuoto. La loro storia era iniziata ufficialmente nel 2011 anche se la coppia si conosceva già dal 2003 ovvero quando entrambi erano entrati a far parte della nazionale italiana di nuoto. Da allora i due atleti hanno condiviso gioie e dolori, soprattutto quando la Pellegrini era rimasta profondamente delusa in seguito alla brutta prestazione alle Olimpiadi di Rio De Janeiro. Dopo la vittoria ai Mondiali, Filippo non è riuscito a nascondere la propria emozione, condividendo con la fidanzata un emozionante abbraccio. Ma cosa c'è dietro a questo gesto? La stessa Federica ne precisa il significato: "Siamo entrati in Nazionale nel 2003 assieme, abbiamo condiviso lavoro, gioie e delusioni. Quella di Rio era stata la più tosta e lui l’aveva sofferta quasi come me, sapeva bene cosa significava. In quell’abbraccio c’era tutto questo. Sul resto dico no comment. Capisco che certi argomenti interessino, ma il momento è delicato e voglio tenere privata la nostra vicenda."

ROTTURA DEFINITIVA?

Nonostante l'abbraccio che ha confermato un affetto innegabile, tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini la rottura è definitiva. La nuotatrice aveva chiesto tempo al fidanzato per dedicarsi completamente alle gare ma ora non sembra disposta a fare un passo indietro. Le ragioni sono state spiegate dal giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Arcobelli, che così ha precisato nel suo blog: "E quel tempo chiesto da Fede a Filo fino al Mondiali, per non distrarsi dall’obiettivo, alla fine ha avuto la scadenza: lasciando Budapest, i due campioni si sono lasciati, ora si dividono le strade ed i destini". Sebbene la coppia non abbia smentito né confermato tale rottura, per loro ora anche le carriere sembrano essere più lontane che mai: Magnini ha deciso di ritirarsi dalle gare, mentre la Pellegrini continuerà ancora per qualche tempo cercando di dare maggiore importanza ala velocità. Per questo d'ora in avanti si dedicherà ai 100 m sl.

