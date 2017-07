FIORELLA MANNOIA / Il suo ultimo singolo “siamo ancora qui e la gaffe della Wind (Amiche in Arena)

FIorella Mannoia a Amiche in Arena (qui con Maria De Filippi)

I DUETTI SUL PALCO QUESTA SERA

Sul palco dell'Arena di Verona una grande protagonista sarà anche Fiorella Mannoia, chiamata a interpretare molti brani classici della Bertè ma anche della musica italiana duettando con tutte le artiste che hanno risposto all'appello per mettere in scena quella che è rimasta nel cuore di tutti come una serata memorabile. La presenza di Fiorella Mannoia sul palco di 'Amiche in Arena' sarà particolarmente assidua, con la cantante che ha avuto un grande ruolo nella realizzazione della serata, essendone di fatto la promotrice assieme a Loredana Bertè, con la quale ha cantato in coppia “Il mare d'inverno” in apertura di serata. Quindi Fiorella Mannoia si è esibita in un duetto con Irene Grandi in un grande successo di Vasco Rossi da lei interpretato in diverse occasioni, “Sally”e poi con il brano “In viaggio” cantato in coppia con Alessandra Amoroso. Assieme ad Irene Grandi, Fiorella Mannoia ha duettato anche in un grande successo della cantante toscana, “Prima di partire per un lungo viaggio”, e poi è arrivata l'esibizione al fianco di Noemi in “L'amore si odia”'. Particolarmente intenso poi il momento in cui Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Alessandra Amoroso hanno cantato “Almeno tu nell'Universo”, forse uno dei più grandi successi della compianta sorella maggiore di Loredana, Mia Martini. Il concerto si è chiuso con un'esibizione corale, con le cantanti tutte riunite sul palco a cantare una canzone-manifesto di Loredana Bertè, “Amiche non ne ho”', e infine proprio quello che molti considerano il più grande successo della carriera di Fiorella Mannoia, “Quello che non dicono”, scritto per lei da Enrico Ruggeri. Proprio questo successo è stato vittima, per l’ennesima volta, di una gaffe recente, in occasione del Wind Summer Festival, cui ha partecipato la Mannoia, il profilo social della Wind ne ha attribuito, erroneamente la paternità a Pino Daniele.

FIORELLA MANNOIA, IL SUO ULTIMO ALBUM “COMBATTENTE”

Di sicuro questo 2017 ha detto molto nella già lunga e ricca di successi carriera di Fiorella Mannoia, che si è messa in luce nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha segnato il suo gran ritorno sul palco dell'Ariston con il brano “Che sia benedetta”, una canzone estremamente apprezzata che ha rappresentato uno dei più alti momenti del cantautorato italiano nel 2017, e che ha permesso a Fiorella Mannoia di contendere fino all'ultimo la vittoria del Festival della Canzone Italiana a quello che ne è stato poi il trionfatore, Francesco Gabbani con la sua “Occidentali's Karma”, vero tormentone dell'anno. La critica ma anche il pubblico ha acclamato però “Che sia benedetta”, una canzone dalla grande forza che ha permesso alla Mannoia di essere una delle artiste maggiormente trasmesse nell'airplay radiofonico italiano in questo 2017. Che ha visto l'uscita del nuovo album di inediti della cantante romana, intitolato “Combattente” il cui singolo omonimo era già uscito nel 2016 e che ha visto la sua riedizione quest'anno proprio grazie al successo sanremese. Ad aprile è uscito il terzo singolo dell’album: Siamo ancora qui. Da ricordare comunque che da “Amiche in Arena” Fiorella Mannoia ha curato la raccolta “Amici non ne ho... ma amiche sì”, con tutti i duetti di Loredana Bertè al fianco delle artiste che hanno voluto festeggiare i suoi quarant'anni di carriera, e che si sono riunite sul palco dell'Arena di Verona nel concerto che sarà trasmesso in tv in prima serata su Italia 1 martedì 1 agosto 2017.

