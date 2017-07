GIANNA NANNINI / Il nuovo album Amore Gigante esce il 27 ottobre (Amiche in Arena)

Gianna Nannini a Amiche in Arena questa sera su Canale 5

L’AMERICA CANTATA IN DUETTO

Ci sarà anche Gianna Nannini tra le grandi ospiti di Amiche in Arena, la serata realizzata presso l'Arena di Verona in onore di Loredana Bertè, per festeggiare i quarant'anni di carriera dell'artista di Bagnara Calabra. Il concerto sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata martedì 1 agosto 2017, e la presenza di una interprete storica come Gianna Nannini impreziosisce sicuramente il già ricco parterre di ospiti al femminile. Gianna Nannini sarà presente sul palco interpretando in duetto con la Bertè “America”, uno dei più grandi successi della Nannini. In “Amiche in Arena” le varie ospiti duetteranno inoltre fra loro cantando almeno uno dei loro successi in carriera, e Gianna Nannini si esibirà con “I maschi” assieme ad Emma Marrone e Irene Grandi, in una grande esibizione corale. Quindi, per l'artista toscana ci sarà spazio di nuovo sul palco nel gran finale, in cui tutte le cantanti coinvolte nella serata canteranno “Amiche non ne ho”, brano simbolo della manifestazione, e “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. La serata è stata un grande successo tanto da produrre un album, nei quali è presente anche il duetto fra Loredana Bertè e Gianna Nannini, intitolato “Amici non ne ho... ma amiche sì”, ispirato proprio dal brano che la Bertè portò negli anni Novanta al Festival di Sanremo.

GIANNA NANNINI, IL NUOVO ALBUM E LA MATERNITÀ

Per Gianna Nannini il 2017 si sta rivelando un anno molto importante, essendo quello del suo grande ritorno sulla scena musicale italiana dopo tre anni di assenza. Il titolo dell'album con il quale l'artista senese si ripresenterà nell'airplay radiofonico è “Amore gigante”, influenzato probabilmente dall'esperienza come mamma e come compagna. Gianna Nannini è da tempo legata ad una donna e le sue lamentele per gli scarsi diritti garantiti in Italia alle coppie gay hanno scatenato però proprio nelle ultime settimane le polemiche della comunità LGBT italiana, che ha sottolineato come la Nannini sia stata troppo poco attiva nel corso della sua carriera riguardo la difesa di tali diritti e uscire allo scoperto alla soglia dei sessant'anni sia ormai sin troppo facile. Di sicuro la rocker toscana ha sempre mantenuto un gran riserbo sulla sua vita privata, evitando di scadere nel gossip e facendo diventare i suoi affari personali di pubblico dominio solo in occasione della sua gravidanza, che l'ha fatta diventare mamma a cinquant'anni diventando dunque un esempio per tutte quelle donne che vogliono diventare madri anche in età avanzata. La musica resta comunque l'amore principale per la Nannini che ha sempre preferito far parlare le sue canzoni e comunicare con il pubblico attraverso la sua arte. Gli ultimi tre anni sono stati molti ricchi di esibizioni dal vivo, ma i fans aspettavano un segnale dalla loro beniamina e con “Amore gigante” la curiosità sarà senza ombra di dubbio soddisfatta, anche perché l'estate dei fans di Gianna sarà ricca di concerti e occasioni per ascoltare i grandi successi della cantante toscana, a partire da 'Amiche in Arena' nello show che sarà trasmessa nella prima serata televisiva di Canale 5 di martedì prossimo.

