GIORGIO GABER/ L’omaggio a colui che ha scritto la storia della musica italiana cantautorale (Techetechetè)

Giorgio Gaber (LaPresse)

IL FESTIVAL GABER A LIVORNO

Una nuova puntata del varietà televisivo Techetechetè, è pronta per andare in onda, oggi martedì 1 agosto 2017 sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalle 20:45. Tra i protagonisti vi è un personaggio che ha scritto la storia della musica cantautoriale italiana: facciamo riferimento al grande Giorgio Gaber. Già all'indomani della sua scomparsa il bravo cantautore non ha smesso di far parlare di se e della sua bravura dato che è stata instituita la Fondazione Giorgio Gaber. Quest'ultima, negli anni, ha assolto con bravura l'arduo compito di ricordarlo nel migliore dei modi che esistano, con particolare attenzione a divulgare e far conoscere il suo operato al pubblico più giovane. Proprio domenica, 30 luglio 2017, si è svolto il Festival Gaber a Livorno. Un festival che ogni anno si pone l'obiettivo fondamentale di ricordare l'artista in ogni sua sfaccettatura, a partire dagli esordi della sua carriera. Possiamo affermare, con orgoglio, che gli eventi organizzati dalla fondazione espletano questo compito in maniera ineccepibile.

GIORGO GABER, LA CARRIERA ARTISTICA

Giorgio Gaber, nato a Milano il 25 gennaio 1939, fu un grandissimo cantautore italiano. Si diploma in ragioneria, per poi iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio presso la facoltà la Bocconi. Sin da giovane dimostra il suo spiccato interesse per la musica, tanto è che è riuscito a pagarsi gli studi suonando presso le serate al Santa Tecla, un famoso locale molto in voga a Milano in quel periodo. È proprio in quest'ambiente che farà la conoscenza di personaggi che contribuirono all'enorme successo che caratterizzò la sua carriera: facciamo riferimento ad Adriano Celentano, Enzo Jannacci e Mogol. Fu proprio quest'ultimo che lo invitò a fare un'audizione ed, in seguito, in sala di incisione per la produzione del suo primo disco. Inizia la sua collaborazione con il cantante Luigi Tenco, con il quale scrive Ciao ti dirò. Seguono intramontabili successi quali Non arrossire, Le nostre serate, Le strade di notte, La ballata del cerruti e così via dicendo. Partecipa a diverse e dizioni del festival della canzone di Sanremo, durante il quale era già evidente il successo che egli avrebbe avuto a seguire.

Gaber ha affermato come il pubblico gli riconoscesse una certa onestà intellettuale: non si definiva nè un filosofo e ne un politico, ma una persona capace di percepire la società ed i suoi tarli per poi trasmetterli in versi. Canzoni quali Io non mi sento italiano e Destra-Sinistra sono un chiaro esempio di questo concetto da lui espresso. Possiamo affermare, con tranquillità, che l'intero album intitolato La mia generazione ha perso è esemplificativo a tal riguardo. Gaber morì, a soli 63 anni, il primo gennaio 2003 lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo amavano.

© Riproduzione Riservata.