IGOR IL RUSSO/ La taglia di 50 mila euro ha creato più confusione (Speciale Chi l'ha Visto)

Igor Vaclavic, il caso a Speciale Chi l'ha Visto

Nella puntata di “Speciale Chi l’ha Visto” in onda mercoledì 2 agosto 2017 in prima serata su Rai 3, sarà ripercorsa tutta la storia di Igor il Russo, a quattro mesi dal delitto che ha portato Igor Vaclavic ad essere un ricercato in tutta Italia e in particolare nella zona del ferrarese, dove è stata aperta una caccia all’uomo che non ha portato però ai risultati sperati. Le tante identità di Igor il Russo, conosciuto anche come Igor Vaclavic ma al secolo Norbert Feher, di nazionalità serba, sono venute a galla la sera dell’omicidio del titolare del bar tabaccheria a Budrio, “Il Gallo”, Davide Fabbri. L’omicidio fece uscire allo scoperto l’attività criminale di Igor, che era già ricercato per rapina. Rapina che fu il movente che portà Igor ad entrare a Budrio nel bar “Il Gallo”, trovando però la reazione di Davide Fabbri che venne freddato dal killer. Si aprì una spirale di violenza che la settimana successiva, l’8 aprile del 2017, portò all’uccisione della seconda vittima di Igor.

IGOR IL RUSSO

IL CASO A SPECIALE CHI L'HA VISTO

Ovvero una guardia ecologica, Valerio Verri, ed un agente provinciale, Marco Ravaglia, che incrociarono la furia del Russo restando sotto i colpi della sua pistola. Verri fu colpito a morte, mentre Ravaglia riuscì a cavarsela pur restando gravemente ferito. La caccia diventò totale, ma più Igor risultava ricercato, più la polizia si trovava a brancolare nel buio, tanto da perdere definitivamente le tracce del killer nella zona di Molinella. Nonostante gli sforzi profusi dai Carabinieri, la caccia all’uomo è attualmente ancora in corso e le zone della ricerca si sono allargate a macchia d’olio, anche se in molti ipotizzano che Igor sia riuscito in realtà a fuggire all’estero, con qualcuno che ha ipotizzato anche come il killer di Budrio potrebbe essere scappato in Sudamerica. Nemmeno la ricerca di persone in passato collegate a Igor ha avuto successo, con il killer che sembra essere riuscito a svanire letteralmente nel nulla, senza tradirsi con nessuno dei suoi vecchi conoscenti.

LA TAGLIA DEGLI AMICI DI DAVIDE

Gli amici di Davide Fabbri, la vittima che quattro mesi ha, il 1 aprile 2017, ha aperto la scia di sangue che Igor il Russo si è lasciato alle sue spalle, hanno messo anche una taglia sul criminale, promettendo 50mila euro a chiunque riuscisse a fornire informazioni utili alla sua cattura, e 25mila per chi dovesse far rinvenire il suo cadavere. Un incentivo che in realtà i Carabinieri non sembrano aver gradito molto, visto che ha aumentato la confusione intorno ad indagini già particolarmente complicate, attirando anche soggetti interessati solamente alla ricompensa, come ad esempio le agenzie private di investigazione. E la confusione è proprio ciò che serve a Igor Vaclavic per far perdere definitivamente le sue tracce. La polizia sta cercando nuovi elementi anche all’estero, considerando che ormai dalla metà del mese di maggio scorso non si hanno più riscontri certi sugli spostamenti e i movimenti di Igor il Russo. Una ragnatela di sospetti che “Speciale Chi l’ha Visto” proverà a ricostruire.

© Riproduzione Riservata.