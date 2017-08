IL NOME DELLA ROSA/ Su Rai 3 il film con Sean Connery (oggi, 1 agosto 2017)

film seconda serata

SEAN CONNERY PROTAGONISTA DEL FILM THRILLER

Il nome della Rosa, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere thriller Il nome della rosa, tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Eco e girato nel 1986 dal regista francese Jean Jacques Annaud. Il soggetto originale fu rielaborato per adattarlo al grande schermo dagli sceneggiatori Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain Godard. Il film è una co produzione tra Italia, Francia e Germania, gran parte delle riprese si sono svolte in Italia, in Abruzzo, a Rocca Calascio, ma anche in Germania, presso l'Abbazia di Eberbach. Le musiche sono state composte da James Horner, che vinse due premi Oscar per il film drammatico Titanic (1997). Le scenografie sono di Dante Ferretti, a sua volta vincitore di tre premi Oscar. Il cast è formato da attori di prima grandezza, Sean Connery è Guglielmo da Baskerville e Christian Slater il suo novizio Adso da Melk. F. Murray Abraham è l'inquisitore Bernardo Gui e Ron Perlman il frate eretico Salvatore. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

XIV secolo, una tranquilla abbazia benedettina quietamente immersa nei boschi del nord Italia viene sconvolta da un inspiegabile omicidio che in molti vogliono far passare per suicidio. In quel mentre presso l'abbazia si trova una delegazione di frati francescani accorsi da ogni luogo per partecipare ad un importante concilio. fra loro vi è anche frate Guglielmo da Baskerville, un religioso un po' sui generis che viaggia con il giovane Adso, ancora novizio, e che mostra un'intelligenza analitica molto spiccata. Difatti frate Guglielmo non si accontenta delle spiegazioni superstiziose che vengono trovate per la morte avvenuta nel convento, tanto più che si verificano nuovi delitti. Più Guglielmo si avvicina alla verità, più mette in pericolo se stesso, poiché all'abbazia giunge anche Bernardo Gui, inviato dalla Santa Inquisizione e suo acerrimo nemico.

