IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Alfonso in carcere: la vendetta di Cristobal è servita? (puntata 1 agosto)

Il Segreto

L'ARRESTO DI ALFONSO

La crudeltà di Cristobal Garrigues non ha fine e nella puntata de Il Segreto di oggi sarà completamente rivolta verso Emilia e la sua famiglia. Il terribile individuo prenderà di mira la locandiera, pronto a tutto per conquistarla. Per questo ha chiesto aiuto a Donna Francisca, che oggi sarà costretta ad intervenire per evitare nuove ripercussioni. Fingendosi una persona debole e depressa, la Montenegro esprimerà alla figlia di Raimundo il suo punto di vista, dicendole di vederla molto vicina all'ex Intendente. I suoi dubbi sul flirt esistente tra i due però non daranno i risultati sperati: Emilia sarà ancora più fredda nei confronti di Cristobal che deciderà di passare alle maniere forti. Come temuto dalla stessa Emilia fin dall'inizio, se la prenderà con le persone a lei più care. La vittima designata sarà niente meno che Alfonso, il quale verrà arrestato senza nessun tipo di preavviso e di motivazione. Inutile precisare che la disperazione della moglie sarà massima...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 AGOSTO: NUOVI PROBLEMI PER LUCAS?

Non c'è mai pace alla Miel Amarga che nel corso della puntata odierna de Il Segreto sarà chiamata ad affrontare nuove difficoltà. Non va infatti dimenticato il terribile e preoccupante annuncio di Leoncio che ha messo in guardia Severo e Carmelo riguardo le intenzioni dei suoi adepti: la vendetta è vicina e dovranno fare attenzione perché potrebbe essere rivolta a qualche membro della famiglia. Ma un nuovo argomento potrebbe essere oggetti di guai: l'arrivo di Ramon da Madrid lascerà più di qualche punto interrogativo in sospeso almeno fino a quando sarà lo stesso medico a chiarire a Lucas le ragioni della sua visita. Non si tratterà di un caso ma della necessità di tenere sotto controllo il suo lavoro. Il marito di Sol, considerato un luminare nel mondo della medicina, potrebbe infatti ottenere una prestigiosa proposta proprio dalla capitale. Sarà questo il punto di inizio di un possibile trasferimento?

