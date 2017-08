INFELICI E CONTENTI/ Su Canale Nove il film con Renato Pozzetto (oggi, 1 agosto 2017)

film prima serata

RENATO POZZETTO ED EZIO GREGGIO, PROTAGONISTI DEL FILM COMICO

Infelici e contenti, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 21.15. Infelici e contenti, è il film comico del 1992 scritto e diretto da Neri Parenti (Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale, Fantozzi contro tutti, Colpo di fulmine) ed interpretato da Renato Pozzetto (Il ragazzo di campagna, Grandi Magazzini, Da grande), Ezio Greggio (Il silenzio dei prosciutti, Box office 3D - Il film dei film, Svitati) e Yvonne Sciò (Due gemelle a Parigi, Rose red, Stasera a casa di Alice). Il film è prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori e quest'ultimo si è occupato anche del soggetto.

INFELICI E CONTENTI, LA TRAMA

Aldo (Renato Pozzetto) è un ex giocatore di pallanuoto, quando viene investito dall'auto di un imprenditore, Petrilli (Roberto Bisacco), rimane però paralizzato e costretto su una sedia a rotelle. Due anni dopo l'incidente, Alessandra (Marina Suma), la moglie di Aldo, riesce finalmente, su insistenza del marito, a prendersi una breve vacanza durante l'estate. Prenota quindi a quest'ultimo un posto in un centro per disabili. Qui, Aldo conosce Vittorio (Ezio Greggio), un cieco coinvolto in piccole truffe e nel commercio di merce contraffatta. I due diventano amici e Vittorio convince Aldo ad abbandonare la clinica, per andare a Sanremo inseguendo affari più o meno puliti. Dopo essere stati a casa della sorella di Aldo i due finiscono ospiti a casa di Petrilli, il responsabile della disabilità di Aldo, che a suo tempo gli aveva promesso aiuto. L'imprenditore non sembra però per niente felice di vedere Aldo perchè in realtà nella sua villa c'è anche Alessandra la sua amante. Vittorio riesce abilmente a scoprire tutti i retroscena della vicenda senza informare l'amico. Alessandra ama ancora Aldo, ma intende lasciarlo per Petrilli perchè è spaventata dal futuro che la attende legata ad un uomo disabile. Il ladruncolo cieco si impegnerà per sistemare le cose ed impedire che la donna abbandoni Aldo nel momento di maggiore bisogno.

