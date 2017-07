IRENE FORNACIARI / In tour in tutta italia per scrollarsi l’etichetta di figlia di papà (Amiche in Arena)

Irene Fornaciari a Amiche in Arena (lapresse)

IL DUETTO CON ELISA

Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, sarà una delle talentuose cantanti sul palco di Amiche in Arena, che celebreranno i quarant’anni di carriera di Loredana Bertè. In una recente intervista rilasciata a Diva e Donna, la cantante ha rivelato la fine della lunga relazione sentimentale che l'ha legata per undici anni a Roberto, collega e collaboratore per molto tempo. Al momento, è più che decisa a dedicare tutte le sue energie al mondo della musica, accantonando l'idea di crearsi una famiglia. Per lei, forse a causa della pesante eredità artistica del padre, non è ancora arrivato il successo vero e proprio. Nel corso della sua carriera artistica ha preso parte per ben quattro volte al Festival di San Remo, senza mai ottenere buoni risultati e rischiano spesso l'eliminazione. Nel corso del concerto evento, che rivedremo questa sera, “Amiche in Arena” la Fornaciari si è esibita in un toccante duetto con Elisa nell’iconica Luce (Tramonti a Nord Est), con la quale la cantante friulana ha vinto il Festival di Sanremo

IRENE FORNACIARI, LA CARRIERA

In una nuova intervista a Lastampa, nel febbraio del 2017, è tornata a parlare delle difficoltà che un figlio d'arte come lei incontra, inevitabilmente, nel suo percorso artistico. Per staccarsi definitivamente dalle radici che la legano artisticamente a papà Zucchero, la cantante ha deciso di trasferirsi per un po’ di tempo all'estero. La prima tappa è stata il Cile. Qui Irene Fornaciari ha rappresentato il nostro Paese al Festival di Vina del Mar. La speranza è di riuscire finalmente a scrollarsi di dosso la fastidiosa etichetta di figlia d'arte raccomandata che, purtroppo, accompagna fin dall'inizio sua carriera. Zucchero, tuttavia, come ogni buon padre non smette di preoccuparsi di sua figlia, cercando di starle vicino il più possibile, anche se Irene è ormai pronta a spiccare il volo da sola Irene Fornaciari nasce a Pietrasanta nel dicembre del 1983. Ha debuttato al Festival di San Remo del 2009 tra le nuove proposte, mentre l'anno successivo ha partecipato assieme ai Nomadi con il brano dal titolo il mondo piange. La sua carriera inizia nel 1998, quando collabora ad un album del padre. Nell'aprile del 2017 ha partecipato al nuovo disco di Kerry Ellis e Brian May, dal titolo Golden days. Da giugno 2017, Irene Fornaciari è impegnata con il suo tour in Italia, che la porterà in giro per tutta la penisola fino alla fine dell’estate che presenta i suoi maggiori successi e il suo ultimo album “Questo tempo”.

