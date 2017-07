IRENE GRANDI/ La cantante toscana e quel concerto all’alba (Amiche in Arena)

Irene Grandi ad Amiche in Arena

L’EVENTO DI SENIGALLIA

Tra di Amiche in Arena, in onda su Canale 5, c'è anche Irene Grandi. Nata a Firenze nel dicembre del 1969, la sua carriera discografica inizia già nel 1993, ma il grande successo arriva solo due anni dopo, grazie al singolo In vacanza da una vita, che vende più di 500mila copie. La cantante toscana, il 1 luglio 2017, è stata protagonista di un meraviglioso concerto all'alba tenutosi a Senigallia e organizzato da Radio Italia. I presenti all'evento erano più di 5 mila, mentre i fan all'ascolto tramite la diretta Facebook hanno sfiorato le 800mila presenze. L'hashtag dell'evento, #CaterRAduno2017, è diventato rapidamente un trend topic.

Tra il 13 ed il 15 luglio, Irene Grandi è stata poi protagonista di una rassegna musicale, a Leiguaglie, assieme a Zibba.

IRENE GRANDI, IL RITORNO DOPO LA PAUSA

In una recente intervista rilasciata a Bergamonews, in occasione della sua partecipazione a Rock sul serio, evento tenutosi a Villa di serio il 23 luglio 2017, l'artista toscana ha parlato del suo amore per i viaggi e per la musica. Reduce dal successo dei suoi ultimi tour che hanno segnato un decisivo cambio di rotta del suo percorso artistico, Irene Grandi si è detta felice del riscontro positivo di pubblico e critica. Il nuovo successo arriva dopo diversi anni di crisi e silenzio discografico. Il momento critico ha avuto inizio nel 2010, dopo la rottura di diversi contratti. Da lì la successiva decisione di prendersi un po’ di tempo. La proposta di dar vita a un album assieme, arrivata dalla straordinario musicista e compositore italiano Stefani Bollani, ha certamente dato nuova linfa vitale alla carriera di una delle artiste italiane più in gamba degli ultimi decenni.

