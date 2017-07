JUSTIN BIEBER/ Le polemiche impazzano? Lui risponde con nuovi record (oggi, 1 agosto)

Justin Bieber

NUOVI RECORD PER JUSTIN BIEBER

Nelle ultime settimane Justin Bieber è spesso balzato alle cronache in seguito alla sua decisione di cancellare le date rimanenti del suo Purpose Tour. Il fatto ha scatenato le critiche di molti fan, le comprensioni di altri e comunque ha confermato come dopo 18 mesi trascorsi in ogni luogo del globo un po' di stanchezza sia più che comprensibile. Ma mentre le discussioni impazzano, è giusto pensare solo alla musica e agli incredibili risultati ottenuti dal cantante negli ultimi mesi. La sua versione di Despacito Remix, caratterizzata dal featuring con Luis Fonsi e Daddy Yankee, mantiene la prima posizione della classifica americana Billboard Hot 100. Non solo: tale brano ha superato 'Shape of You' di Ed Sheeran diventando la hit che più giorni è rimasta al primo posto nella chart di Spotify Top 50 Globale. Chi non fosse sazio di record, farà bene a dare uno sguardo anche a Sorry. Pur avendo perso la prima posizione dello streaming (superata pochi giorni fa dalla versione originale di Despacito), la mega hit di Justin Bieber può vantare il maggior numero mai effettuato di like su Youtube.

GIORNI DI MERITATO RIPOSO?

Il Purpose Tour è stato lungo e impegnativo per Justin Bieber che sta ora trascorrendo un periodo di meritato riposo a Los Angeles. Il cantante necessita di staccare la spina, come da lui stesso affermato nel video in cui ha chiarito le ragioni della cancellazione dei suoi concerti. E per sentirsi meglio non sta facendo nulla di particolare: varie foto negli ultimi giorni continuano ad immortalarlo per le vie di Los Angeles o di Malibu con lo zaino in spalla. Niente di diverso da quello che farebbe un ragazzo di 23 anni, anche se costantemente seguito da paparazzi o da fan (ai quali si mostra ben più disponibile e sorridente di quanto accadeva in passato). Qualche giorno fa uno dei fotografi al seguito dalla pop star è stato protagonista di una brutta avventura, rimasta fortunatamente priva di conseguenze. In tale circostanza infatti Bieber, alla guida del suo suv, ha investito uno dei paparazzi appostato fuori dalla chiesa nella quale il cantante si era recato. Tale incidente ha confermato il cambiamento del ragazzo che ha immediatamente soccorso il mal capitato, dando le spiegazioni di quanto accaduto alla Polizia. Il tutto si è concluso senza conseguenze.

© Riproduzione Riservata.