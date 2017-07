L'AMBASCIATA/ Trama e cast della telenovela spagnola in onda su Rai 1

L'ambasciata, Raúl Arévalo e Megan Montaner

TRAMA, CAST E ANTICIPAZIONI

L'ambasciata (La embajada) è la serie televisiva spagnola prodotta da Antena 3 in onda su Rai 1 dal 1° agosto 2017. Nel cast, Megan Montaner, la Pepa Aguirre de Il segreto, oltre a Belen Rueda, Abel Folk, Chino Darin, Raul Arevalo, Ursula Corbero, David Verdaguer, Amai Salamanca, Melanie Olivares, Maxi Iglesias e Carlos Bardem. Raul Arevalo e Maxi Iglesias sono già noti al grande pubblico per via delle loro comparsate in Velvet, la serie televisiva spagnola trasmessa ogni giovedì da Rai 1. Ne L'ambasciata, i due interpretano i fratelli Victor ed Eduardo. Luis Salinas è il nuovo ambasciatore spagnolo in Thailandia. L'uomo si è trasferito a Bangkok con la precisa intenzione di ripulire la città da ogni traccia di corruzione e malaffare, decretando così la fine della sua vita famigliare. La moglie Claudia instaura una relazione con il giovane segretario dell'ambasciata, mentre la figlia Ester si innamora di Roberto, il fratello del suo più grande nemico. La serie andrà in onda per cinque settimane a partire da martedì. In Spagna, L'ambasciata ha riscosso un buon successo, merito anche degli intrecci profondamente stimolanti dietro al racconto di una diplomazia dominata da faccendieri e corruttori, funzionari poco ligi al dovere, trafficanti e speculatori, politici opportunisti e avidi di denaro. L'ambasciata nasce da un’idea di Ramòn Campos e Gema R. Neira ed è prodotta da Bambù Producciones. La prima puntata della serie è andata in onda nella primavera del 2016 sulla rete spagnola Antena 3.

MEGAN MONTANER, DA IL SEGRETO A L'AMBASCIATA

Megan Gracìa Montaner nasce a Huesca, una cittadina a nord della Spagna, il 21 agosto 1987. Manifesta ben presto la sua passione per la recitazione, che la spinge a trasferirsi a Madrid con pochi risparmi e senza alcuna esperienza. Nella capitale, la Montaner frequenta la prestigiosa scuola di recitazione diretta da Cristina Rota, che le permetterà di acquisire un'ottima capacità interpretativa. Le sue prime esperienze sullo schermo risalgono ai primi anni Duemila, quando Telecinco trasmise le prime puntate delle telenovela Tiempo de descuento e La pecera de Eva. Altro ruolo secondario in Vuelo IL 8714, ispirato al drammatico incidente aereo avvenuto a bordo del volo Spanair JK5022 nel 2008. La fama internazionale arriva con Il segreto, il serial tv che la vede protagonista nei panni della tenace levatrice Pepa Aguirre Castro. Megan lascia la serie un anno più tardi, nel 2012, dopo ben 382 puntate. A novembre di quell'anno conferma la sua partecipazione alla 3ª stagione della serie Grand Hotel targata Antena 3. Il sodalizio con la rete prosegue con Senza identità, girata nel dicembre del 2013 e andata in onda tra la primavera e l'estate del 2014. Sempre nel 2014 annuncia il suo ritorno sul set de Il segreto, che però dura poco... il tempo di un "flashback". Nel 2015 approda in italia per recitare accanto a Raoul Bova nella serie di Canale 5 Fuoco amico TF45 - Eroe per amore. Nel 2016, in contemporanea con le riprese de L'ambasciata, debutta in qualità di giudice all'interno del talent show Pequeños gigantes.

