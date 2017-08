LA REGINA DI PALERMO/ Anticipazioni puntata 2 agosto: il meglio della storia di Rosy Abate

La regina di Palermo

LA STORIA DI ROSY ABATE

Domani 2 agosto andrà in onda su Canale 5 la prima delle cinque puntate del programma intitolato 'La regina di Palermo' . Esso prevede una sorta di resoconto sull'intera vita e le tante vicissitudini dell'antagonista per eccellenza di Squadra Antimafia ovvero l'insostituibile Rosy Abate. Non si tratterà di una fiction a tutti gli effetti ma di un riassunto dei momenti più interessanti del percorso di questo personaggio, dalla sua nascita fino alla decisione di rifugiarsi in convento, inscenando la sua morte. Tale decisione da parte del Biscione è chiara: si tratterà di una strategia per mantenere vivo l'interesse degli appassionati di Squadra Antimafia, tentando anche di avvicinare nuovi fan in vista di quello che si preannuncia una delle serie più attese del palinsesto di Canale 5 del prossimo autunno. Fra qualche mese, infatti, andrà in onda lo spin-off intitolato 'Rosy Abate - La Serie', completamente dedicato alla Regina di Palermo ancora interpretata dall'attrice romana Giulia Michelini.

LA REGINA DI PALERMO: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

'La regina di Palermo' sarà l'occasione per ripercorrere tutti i momenti più importanti della vita della spietata boss di 'Squadra Antimafia'. La prima puntata, che Canale 5 trasmetterà domani sera, verranno riassunti i momenti più salienti dell'infanzia di Rosy Abate fino al suo sanguinoso matrimonio. La piccola Rosy perderà i suoi genitori durante un attentato ma verrà miracolosamente salvata dalla poliziotta Claudia Mares grazie alla quale potrà avere un'infanzia lontana dalla mafia. La bambina crescerà a New York anche se farà ritorno a Palermo per sposare un italoamericano, non coinvolto in ambienti poco affidabili. Ma il suo ritorno in Italia la segnerà profondamente, rendendola quella donna fredda e crudele che hanno conosciuto i telespettatori di 'Squadra Antimafia'. In Sicilia, Rosy scoprirà che i fratelli hanno portato avanti gli 'affari di famiglia' dopo la morte dei genitori. Mentre tornerà in America, decisa a non farsi coinvolgere da tali intrighi, un killer ucciderà il marito lasciandola nella disperazione più totale...

