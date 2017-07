LORD & MASTER / Anticipazioni e diretta streaming puntata del 1° agosto: un virus letale

Lord & Master

Lord & Master (titolo originale: "Heer & Meester"), la serie tv olandese che racconta le vicende del ricco investigatore privato Valentine Rixtus Bentinck che aiuta il pubblico ministero a risolvere casi spinosi, torna in onda nella seconda serata di Raiuno con un nuovo, difficile caso da risolvere che metterà a dura prova le capacità investigative di Bentinck. La serie televisiva firmata da Daan Schuurmans e Willem Zijlstra, in patria, ha ottenuto un grandissimo successo. In Italia, complice la programmazione in seconda serata, non sta ottenendo gli stessi risultati. La scorsa puntata è stata seguita da 522.000 spettatori con il 5.2% di share. Eppure, la serie tv ha tutti gli ingredienti per essere un successo anche in Italia. La bravura degli attori e le storie ricche di intrighi che vengono raccontate rendono Lord & Master una serie molto interessante. Come per tutti i programma Rai, anche la nuova puntata potrà essere seguita sia su Raiuno che in streaming collegandovi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione su tablet e smartphone.

LORD & MASTER ANTICIPAZIONI PUNTATA 1° AGOSTO

UN VIRUS LETALE

Anche nella puntata in onda a partire dalle 23.25 su Raiuno, l’investigatore privato Valentine Rixtus Bentinck sarà chiamato a tirare fuori tutte le sue doti per riuscire a risolvere un nuovo, difficile caso. Valentin, considerato uno dei migliori investigatori, viene chiamato per risolvere una situazione che rischia di creare molti morti. Un virus letale viene rubato dal laboratorio della facoltà di medicina. Il professore che lo stava studiando viene contagiato e muore. Ad indagare sulla morte del professore viene chiamata Suze che, per arrivare prima alla verità, decide di farsi aiutare dall’ex compagno di studi universitari alla Sorbina che naturalmente è Valentine. Quest’ultimo riuscirà a scoprire cos’è realmente successo prima che il virus faccia altre vittime?

