Lorella Cuccarini/ “Amici o Ballando con le Stelle? Andrei da Maria De Filippi” e su Heather Parisi...

Lorella Cuccarini

Tra le protagoniste del nuove numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini c'è anche Lorella Cuccarini. Molti gli argomenti sui quali la conduttrice, attrice e showgirl si sofferma, ma particolarmente interessante è la sua opinione sui talent show. Lorella infatti svela la sua preferenza in merito a questo tipo di programmi televisivi: “Dovessi scegliere tra fare il giudice ad “Amici” o a “Ballando con le stelle”, sceglierei “Amici” per il tipo di spettacolo. - dichiara la Cuccarini, che continua - “Ballando” è divertente, ma i giudici hanno un ruolo marginale, sta diventando sempre più uno spettacolo con altre componenti, mentre “Amici” è molto ben fatto, i ragazzi sono bravissimi ed è più vicino al varietà, anzi, è uno dei pochi varietà rimasti”. Una polemica che non è nuova per lo show condotto da Milly Carlucci quella che anche la Cuccarini fa nel corso dell'intervista al settimanale Chi.

LORELLA CUCCARINI: "VORREI FARE IL GIUDICE AD AMICI"

LE RIVELAZIONI SU RAFFAELLA CARRA' E HEATHER PARISI

La showgirl si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, in primis con Raffaella Carrà che la scelse come giurata per “Forte, forte, forte” ma poi cambiò idea: “In quel caso ho avuto una reazione umana di grande dolore” – rivela la Cuccarini – essendo una che non parla alle spalle mi sembra giusto segnalare quell’atteggiamento scrivendo una lettera aperta. Ma per me non è cambiato l’amore che provo per lei, perché nella mia vita ha rappresentato moltissimo”. Il secondo sassolino da togliere non poteva che riguardare Heather Parisi, sulla quale dichiara: "Dopo aver fatto insieme “Nemicamatissima” si può proprio dire che non tutte le ciambelle riescono con il buco anche se quella era riuscita, almeno visti gli ascolti. L’epilogo non è stato bello, ma non cavalco le polemiche, quelle le lascio a chi non vuole parlare d’altro” conclude.

