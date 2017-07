MAX GIUSTI/ Piccoli sketch per ripercorrere un artista poliedrico: conduttore, attore e comico (Techetechetè)

Ma x Giusti (LaPresse)

ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DELLE IDEE

Una nuova puntata del varietà televisivo Techetechetè è pronta per andare in onda questa sera, 1 agosto 2017: tra i tanti ospiti omaggiati durante la serata vi è anche l'attore ed il comico italiano Max Giusti. Lo scorso giugno 2017 è stato protagonista, in qualità di conduttore, del festival intitolato Repubblica delle Idee il quale è stato attuato dal 15 al 18 giugno 2017. Il tema del festival quest'anno era Orientarsi nel disordine del mondo: sono state quattro giornate piene volte a comprendere al meglio la complessità da cui siamo attorniati. Lo scopo era cercare, mediante un web show che si è rivelato avere molto successo, nuovi comici italiani. I candidati avevano un solo minuto a disposizione per convincere Max Giusti della loro bravura in tal senso: l'obiettivo dei migliaia di partecipanti era arrivare a gareggiare in occasione della serata finale che si è svolta in Piazza Minghetti a Bologna. Sono stati sette i finalisti i cui video sono stati selezionati per sfidarsi durante il susseguirsi delle differenti serate previste. Non sono mancati momenti di musica, show, confronti ed ospiti di eccezione quali Giorgio Montanini e Daniele Fabbri. Max Giusti, in quell'occasione, è stato molto apprezzato per la sua poliedricità: oltre ad essere un bravo improvvisatore, riesce anche a vestire e dismettere i panni di personaggi diversissimi tra loro e non è una cosa da poco. Come se non bastasse si è cimentato in qualità di cantante ed intrattenitore: un'artista a tutto tondo che ha meritato a pieno il ruolo che gli è stato affidato.

MAX GIUSTI: ATTORE, CONDUTTORE, IMITATORE

Massimiliano Giusti, nato a Roma il 28 luglio 1968, è sposato con Benedetta Billini dalla quale ha avuto due figli. Esso è abbastanza completo: è un famoso attore, conduttore, comico, imitatore e chi più ne ha più ne metta! In qualità di attore si è mosso in tutti i rami che caratterizzano questo settore: dalle serie televisive quali Stracult, Stile Libero max, Matinèè, Supermax, Raccontami, Distretto di Polizia, Carabinieri e così via dicendo. Giusti lavora al teatro con Aggiungi un posto a tavola e Mettici la Faccia, così come ha riscosso molto successo al cinema con Le barzellette e Nero bifamiliare solo per citare alcuni titoli. A partire dal 2008 lavora in qualità di conduttore della trasmissione Affari Tuoi, prima del ritorno del conduttore attuale Flavio Insinna, dove è rimasto per ben cinque anni ovvero sino al 2013. Il programma televisivo gli ha affibbiato un record niente male: novecento pacchi aperti in tutto il mondo, mica male! Esilaranti le sue apparizioni in qualità di imitatore nella trasmissione sportiva Quelli del calcio, in cui le sue parodie non possono essere assolutamente dimenticate. Lavora, inoltre, a fianco di personaggi quali Cristiano Malgioglio, Laura Chiatti e Donatella Finocchiaro nel varietà Riusciranno i nostri eroi.

© Riproduzione Riservata.