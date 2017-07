MacGyver/ Anticipazioni e diretta streaming: Mac e Victor in pericolo (Puntata 1 agosto)

MacGyver

Torna questa sera, nel prime time di Raidue, l’appuntamento con MacGyver, la serie tv che ha riportato in tv con un nuovo attore il famoso agente degli anni ’80. La prima stagione di MacGyver sta arrivando al giro di boa e la Rai può considerarsi soddisfatta per gli ascolti ottenuti anche se, forse, trasmessa in un altro periodo dell’anno, avrebbe potuto fare meglio. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 1.108.000 spettatori pari al 5.46% di share. MacGyver ha comunque tutti gli elementi per avere successo. Oltre alla bravura degli attori, le storie sono interessanti e uniscono l’elemento giallo a quello sentimentale. Mac, infatti, oltre ad essere impegnato con la sua attività di agente, deve fare i conti con i problemi di cuore essendo innamorato di Nikki, Cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi? Prima di svelarvi tutte le anticipazioni vi ricordiamo che la nuova puntata potrà essere seguita sia su Raidue che in streaming collegandovi al sito RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale per tablet e smartphone.

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 AGOSTO

L’AGO NEL PAGLIAIO E SOTTO ESAME

Nel primo episodio della serata dal titolo “L’ago nel pagliaio”, il giovane MacGyver, nel tentativo di portare a termine una missione, mette in pericolo la propria vita. Lui e Victor hanno avuto il compito di recuperare Victor, un pericoloso criminale di guerra. Purtroppo, però, durante il trasporto non va tutto nel migliore dei modi e Mac e Victor si ritrovano a dover gestire una situazione estremamente pericolosa. L’elicottero sul quale viaggiano, infatti, viene colpito da un missile. Mac e Victor precipitano in una landa desolata e per i due non sembrano esserci molte speranze di riuscire a salvarsi. Fortunatamente, però, Mac tira fuori tutte le sue abilità e riesce a chiedere aiuto. Nel secondo ed ultimo episodio della serata, dal titolo “Sotto esame”, invece, Bishop, uno degli uomini più ricercati dall’FBI, è minacciato da un agente corrotto. Mac e Victor ricevono l’rodine di catturarlo. Ci riusciranno?

© Riproduzione Riservata.