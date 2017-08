Massimo Giletti/ Il conduttore sbarca a La7? Giovedì l'annuncio ufficiale

Massimo Giletti

Dopo l'addio clamoroso alla Rai seguito da settimane ricche di polemiche, Massimo Giletti potrebbe approdare a La7. Ieri il direttore generale Mario Orfeo ha ritirato ufficialmente la proposta fatta all'ormai ex conduttore Rai, ritenuta scaduta perchè non è arrivata risposta. Secondo Dagospia.com, Giletti potrebbe finire nella Tv di Urbano Cairo, che già giovedì dovrebbe dare l'annuncio ufficiale. Dopo la batosta per essersi visto sottrarre la conduzione dell'Arena, record d'ascolti nella fascia oraria d'appartenenza, Giletti da ottobre potrebbe prendere il posto della Gabbia di Gianluigi Paragone nel palinsesto di La7, il mercoledì in prima serata. I suoi tanti fan potranno continuare a seguirlo quindi su La 7.

MASSIMO GILETTI A LA7 INVECE CHE A MEDIASET?

L'INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

Ricordiamo che il conduttore televisivo ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni novanta presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dal 2002 è un volto di Rai Uno, per la quale ha condotto Casa Raiuno. Dal 2005 conduce il contenitore domenicale L'arena. Nel 2008 si è dimesso dall'Ordine dei giornalisti a seguito del quarto procedimento disciplinare per commistione tra attività giornalistica e pubblicità (il codice deontologico, infatti, vieta ai giornalisti di fare promozione per non venire meno ai requisiti di neutralità della professione). Sembra proprio che ora ripartirà da La7. Grandissimo colpo per Urbano Cairo che acquista un conduttore molto amato dal pubblico.

