Megan Montaner / Età, compagno, figlio e curiosità. Chi è l'attrice protagonista de L'Ambasciata?

Megan Montaner

La bella Megan Montaner torna in tv. Questa sera su RaiUno la nota attrice spagnola sarà protagonista de L'Ambasciata, una nuova ed appassionante fiction. Un ritorno apprezzatissimo, soprattutto dai fan de Il Segreto: ricordiamo infatti che Megan è da motli nota come Pepa, l'indimenticata protagonista della soap di Canale 5 ambientata a Puente Vejo. Ma chi è nella vita privata Megan? Il suo nome per intero è Megan Gracia Montaner, il 21 agosto compirà 30 anni è alta circa 163 cm per un peso di 52 kg. Megan è nata a Huesca ma si è trasferita a Madrid all'età di diciotto anni per fare la modella. È qui che ha avuto inizio la sua carriera: le proposte lavorative sono arrivate una dopo l'altra, fino a quando decide di cominciare a studiare recitazione presso la Escuela de nuevos creadores de Cristina Rota nell'anno accademico 2008-2010.

MEGAN MONTANER, VITA PRIVATA E CARRIERA DELL'ATTRICE

Se quello di Pepa è il suo ruolo più noto, tanti sono stati i personaggi di successo che le hanno garantito poi importanti premi. Nel 2015 la Montaner ha infatti conquistato il Premio Zapping come migliore attrice, il Cosmopolitan Fun Fearless Female come migliore attrice televisiva, il Neox Fan Award ancora come migliore attrice, il Premios Vertele en el Festival de Vitoria e Festival de Cine de Tarazona y Moncayo come attrice rivelazione dell'anno. Per quanto riguarda invece la vita amorosa, Megan è diventata mamma da pochi mesi del piccolo Kael, bimbo avuto dalla relazione col compagno Gorka Ortuzar. Adesso non ci resta che attendere le nozze della nota e amata attrice.

