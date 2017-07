NINO D’ANGELO/ L’attore napoletano dai capelli d’oro torna con i suoi più grandi successi (Techetechetè)

Nino D'Angelo (Facebook)

IL CANTANTE PARTENOPEO DIFENDE LA SUA AMATA NAPOLI

Una nuova puntata di Techetechetè andrà in onda, questa sera martedì 1 agosto 2017 su Rai 1 alle 20.30 ed, anche questa volta, tanti sono gli ospiti di questo nuovo appuntamento. Tra questi ultimi figura anche Nino D'angelo, famoso attore e cantante partenopeo, al quale verrà reso omaggio con la messa in onda di alcuni video dei migliori brani facenti parte del suo repertorio. Ultimamente il famoso cantante partenopeo si è espresso in merito alla classifica stilata dal Sun relativa alle città più pericolose del mondo all'interno della quale, purtroppo, era presente anche la città di Napoli. L'attore e cantante napoletano ha prontamente difeso la sua città natale, alla quale è molto affezionato, affermando che gli inglesi non possono che essere gelosi di Napoli e di tutto ciò che ruota attorno a questa città a tratti magica. D'angelo fa riferimento al sole, al calore della gente, al mare, alla storia ed ai monumenti che hanno reso Napoli quella che è oggi, anche se comunque non le mancano i difetti. Il cantante ha, inoltre, aggiunto che una smentita da parte del Sun era doverosa poiché secondo lui la città non doveva essere presente per nulla al mondo all'interno di una classifica del genere, cosa dovuta a suo dire a ciò che traspare guardando le serie televisive ad essa dedicate. Nino D'angelo ha paragonato, infine, la città di Napoli ad una bella femmina in quanto tutti la ammirano mentre le altre la invidiano.

NINO D'ANGELO, ACCENNI BIOGRAFICI

Nino D'angelo, nato a San Pietro Patierno il 21 giugno del 1957, durante la sua carriera si è approcciato un po' a tutti gli aspetti caratterizzanti il mondo dello spettacolo: in quanto appassionato di musica fa il cantante ed è anche un bravo musicista, oltre ad essere un affermato attore e regista. Per quanto concerne la carriera di cantante e musicista questa è iniziata con la sua partecipazione a feste private, matrimoni e locali. Il suo anno, nonostante questo, è il 1981 quando iniziano ad uscire una serie di film romantici che hanno riscosso un successo non indifferente. Tra questi i più ricordati sono senza dubbio Un Jeans e 'na maglietta, Pop Corn e patatine, La discoteca, Uno scugnizzo a New York, Quel ragazzo della curva B, Giuro che ti amo ed Il ragazzo della metro che sono solo alcuni dei maggiori titoli che sono stati prodotti. L'incontro con la regista emergente Roberta Torre gli portò molta fortuna in quanto essa volle girare un cortometraggio che raccontasse nei dettagli la vita del cantante, tant'è che il corto venne intitolato per l'appunto La vita a volo d'angelo. Il film venne presentato al festival di Venezia, ottenendo numerosi riscontri positivi tra il pubblico e la critica. Conduce il festival di Sanremo a fianco di Piero Chiambretti nell'anno 1998, mentre nel '99 e nel 2002 vi partecipa in qualità di concorrente con le canzoni intitolate Senza giacca e cravatta e Marì. Riesce, inoltre, a sfondare all'estero con una tournée internazionale, nel cinema non musicato a fianco del regista Pupi Avati ed anche come regista.

