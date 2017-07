Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele: le previsioni di oggi 1 agosto Toro, Ariete, Leone e tutti gli altri

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 1 AGOSTO 2017

GIORNATA DIFFICILE PER...

Andando ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, nella rubrica Latte e Stelle, possiamo vedere quei segni zodiacali per i quali ci sarà una giornata difficile. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e pensare al futuro con un po' di ottimismo in più per quanto riguarda i Gemelli. Queste tre giornate potrebbero portare un lieve disagio solo a quelli che hanno vissuto delle difficoltà nelle relazioni co gli altri. Ha bisogno di avere accanto persone collaborative e positive. Non sempre però l'aiuto degli altri può bastare perché a volte c'è la necessità di cambiare e di essere meno oppressi dalle difficoltà di tutti i giorni. Sarà un agosto non proprio tonico per il Capricorno che si dovrebbe trovare a vivere alcune situazioni difficili da gestire e che offrono sicuramente poche vie di uscita. Attenzione a sottovalutare i piccoli segnali che la vita ci offre.

I SEGNI TOP

Ci sono grandi risorse per l'Ariete e quindi soprattutto chi è stato privato di qualcosa avrà qualcosa di nuovo da confermare e da conquistare. Prudenza con lo Scorpione. Si inaugura per il Cancro un agosto che può essere molto vitale per i sentimenti. Quindi bisogna solo investire bene le proprie risorse amorose perché con Venere nel segno può anche capitare di vivere più relazioni ed essere attratti da più persone. Sono giornate in cui si può cambiare destino ed iniziare un nuovo progetto professionale. Con la Luna nel segno per il Sagittario sarà un mese ricco di opportunità, ma anche di voglia di evadere e divertirsi. Le storie d'amore che non sono andate bene a luglio possono recuperare. Sicuramente la costanza è una delle cose che aiutano di più nel riuscire a regolare i sentimenti. Bisogna sempre e comunque evitare di trovarsi di fronte a momenti di stress, la positività di questi giorni può portare a una svolta positiva.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX: COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andando a seguire da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, durante la rubrica Latte e Stelle, è interessante andare a fare un paragone con quanto accaduto ieri. I Pesci si sono ripresi da un momento scarico e nel quale si trova ora ad affrontare una piccola rinascita. L'autunno sarà importante, ma ancora non è arrivato, quindi bisogna essere morigerati nelle scelte. Il Toro viveva ieri un bel cielo per gli incontri, oggi invece deve occuparsi di situazioni diverse che riguardano soprattutto il piano sentimentale. Migliora la condizione del Sagittario che si sente ancora in difficoltà col prossimo, ma che con l'ingresso della Luna nel segno vivrà un agosto ricco di opportunità. Se una storia è stata minata da un luglio molto complesso col nuovo mese si riapre l'opportunità di vivere situazioni tranquille e che offrono solo sorrisi.

© Riproduzione Riservata.