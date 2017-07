PAOLA TURCI / Giurata al Soundtrack Stars Awards 2017 (Amiche in Arena)

Paola Turci, sul palco di Amiche in Arena

IL NUOVO ALBUM E LA RINASCITA

“Amiche in Arena”, festa sul palco veronese per celebrare i 40 anni di carriera di Loredana Berté, ha visto anche la partecipazione di Paola Turci. La serata sarà trasmessa martedì 1 agosto in prima serata su Canale 5, e Paola Turci sarà senza dubbio una delle ospiti più rilevanti in un quadro già ricco delle migliori voci della musica italiana. Nella serata andata in scena nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona in compagnia di Loredana Bertè, Paola Turci si è esibita in un'intensa e apprezzatissima versione di Hallelujah di Leonard Cohen in coppia con Elisa. C'è stato spazio ovviamente anche per un duetto con la festeggiata della serata, con la Turci che ha cantato in coppia con la Bertè ”Luna”, un altro grande successo della Loredana nazionale. Paola Turci d'altronde nel corso della sua carriera si è sempre distinta come interprete particolarmente eclettica e la sua presenza in “Amiche in Arena” ha sicuramente aumentato il tasso di intensità delle esibizioni, con la cantante romana che ha potuto sfoggiare un'anima più rock ma anche più intima. Il 2017 ha segnato d'altronde un ritorno molto incisivo di Paola Turci sulla scena musicale nazionale, proprio sul palco che ha segnato i momenti più importanti della sua carriera: l'Ariston al Festival di Sanremo. Alla fine degli anni Ottanta Paola Turci incantava critica e pubblico al Festival della Canzone Italiana cantando una canzone di grande impegno come “Bambini'. Dopo l'incidente stradale che ha segnato la sua vita e che avrebbe potuto interrompere prematuramente la sua carriera, Paola Turci ha comunque realizzato dischi di grande successo ed è tornata spesso a cantare all'Ariston. Il brano di quest'anno, “Fatti bella per te”, ha riportato davanti al pubblico di tutta Italia la vena maggiormente pop rock della cantante, che ha riscosso l'ennesimo successo anche nell'airplay radiofonico. Il brano sanremese è stato un ottimo traino per l'album 'Il secondo cuore', dal quale sono stati estratti altri due singoli, “La vita che ho deciso” e “Un'emozione da poco”che sta rendendo Paola Turci presente nell'airplay radiofonico anche in questa estate 2017.

PAOLA TURCI AL SOUNDTRACK STARS AWARDS

Paola Turci proprio in questi appuntamenti estivi si sta dimostrando particolarmente attenta al mondo della musica d'autore, da lei sempre seguito con grande attenzione. La Turci ha partecipato come giurata al 'Soundtrack Stars Awards', il premio pensato per gli artisti che hanno realizzato le colonne sonore dei film di maggiore successo dell'ultima stagione cinematografica. Quindi, Paola Turci ha presenziato anche al Festival Gaber, iniziativa che a San Bernardino di Camaiore vedrà la presenza, nella giornata di venerdì 28 luglio, dell'artista romana per ricordare il grande cantautore milanese. La musica di Paola Turci, pur mantenendo una venatura di rock prettamente british, ha sempre attinto alla tradizione del grande cantautorato romano. Questo nonostante la cantante capitolina (grande tifosa della Lazio) abbia spesso svariato nei generi nel corso della sua carriera. Un'attitudine che le è stata sicuramente d'aiuto per fare un figurone sul palco di 'Amiche in Arena', per festeggiare i 40 anni di carriere di un'altra icona della musica italiana come Loredana Bertè.

© Riproduzione Riservata.