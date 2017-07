PATTY PRAVO/ Frattura alla spalle per la cantante veneziana (Amiche in Arena)

Patty Pravo (Lapresse)

I CONCERTI ANNULLATI A INIZIO ANNO

Tra le grandi artiste che oggi saranno protagoniste di Amiche in Arena, il concerto in onda su Canale 5, ci sarà anche Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli. Nata a Venezia nell'aprile del 1948, nel corso della sua straordinaria carriera artistica è riuscita a vendere oltre 110 milioni di dischi in giro per il mondo, piazzandosi al terzo posto della classifica dei cantanti italiani con il migliori riscontro registrato sul mercato discografico. Nel 2016, in concomitanza la partecipazione a Sanremo, ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo Eccomi, che vanta collaborazioni con grandi artisti italiani, come Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi. Nel settembre dello stesso anno ha ritirato il Kineo Excellence Award, nella sua città natale.

L'artista veneziana è stata protagonista di un'accesa disputa con la propria società di management, la One day Srl. Come dichiarato all'interno di un comunicato stampa affidato all'Ansa, la cantante ha espresso il suo rammarico per la fine del rapporto contrattuale con l'azienda, che ha curato l'organizzazione dei suoi tour per diversi anni, tramite le parole del suo avvocato. Così facendo, Patty Pravo è stata costretta ad annullare ben sei date del suo tour, che avrebbero dovuto avere luogo tra gennaio e febbraio. A monte di tale decisione dell'artista veneziana, c'è la prematura morte della sua manager personale, Rossella Martini. La cantante ha affidato a un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, le scuse verso i propri fan, dispiaciuti di non poter assistere all'esibizione della loro beniamina.

PATTY PRAVO, CADE IN PUGLIA E SI FA MALE

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, nel febbraio del 2016, con il brano Cieli Immensi, Patty Pravo nell'ultimo anno ha preso parte a diverse puntate della trasmissione I migliori anni, condotta da Carlo Conti su Rai Uno. In tali occasioni ha avuto modo di riproporre alcuni dei suoi più grandi successi discografici del passato. Proprio in questi giorni, mentre si trovava in vacanza in Puglia, la cantante ha rimediato la frattura della spalla destra dopo una caduta accidentale. In tv la vedremo comunque in forma, dato che il concerto dell'Arena di Verona è stato registrato a settembre.

