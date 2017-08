Rosa e Pietro/ Uomini e Donne, confessione hot: "ecco il posto più strano in cui l'abbiamo fatto"

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Continua a gonfie vele e tra grande passione la storia d'amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne sta insieme ormai da due mesi eppure già pensa a compiere passi importanti. Lo confessa l'ex corteggiatore nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dove conferma di voler sposare la bella modella campana: "Il matrimonio è un sogno che abbiamo. Io vorrei una famiglia numerosa, con quattro cinque figli. Sono per la 'cucciolata'" dichiara Pietro, anche se le nozze sono un progetto che per ora rimane in cantiere. Molto più imminente è invece la convivenza: "Credo proprio che siamo pronti - afferma Tartaglione - In parte stiamo già assaporando quest'esperienza e dopo l'estate faremo una prova di due o tre mesi. Vediamo come va".

ROSA E PIETRO CONFESSANO: "ABBIAMO FATTO L'AMORE A BORDO DI UN TRENO"

DALLA CONVIVENZA ALLE NOZZE

Una vita che sicuramente si può definire "nuova" quella di Pietro, che oltre ad aver trovato l'amore sta assaporando anche la popolarità. È per questo che ora non si preclude alcuna strada, anche se prima di Uomini e Donne mirava a diventare un affermato avvocato: "Io sto già seguendo una strada - tiene a precisare Pietro - ma nessuno di noi conosce in anticipo le sorprese che la vita ci riserva. Perciò... mai dire mai!". La gelosia non manca nel loro rapporto, così come tra Rosa e Pietro non manca la passione. Tartaglione non ha infatti peli sulla lingua a svelare qual è il posto più strano in cui lui e Rosa hanno fatto l'amore: "A bordo di un treno" confessa e conclude.

