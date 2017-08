STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amiche in Arena e Chicago Med (martedì 1 agosto 2017)

La programmazione Mediaset di oggi

Mediaset nella serata di oggi, martedì 1 agosto 2017, ondeggia decisamente tra repliche televisive e programmi in prima visione per questa prima serata del giorno che coincide con l'inizio del mese di agosto, che da un lato fa sentire tutti in vacanza e dall'altro fa percepire che anche questo 2017 sta finendo. Canale 5 per questa serata sceglie una replica di un concerto decisamente affascinante che occuperà tutta la serata. Italia Uno fa scelta per alcuni versi opposta, perchè mette al bando le repliche e sceglie una serie tv in "prima" assoluta e fa lo stesso per la seconda serata. Rete 4 invece decide per due film poco noti che ci terranno compagnia fino all'ora del riposo. La 5 e Mediaset Extra sembrano invece già in ottica estiva, considerando le scelte fatte tra repliche di talk show e di programmi di intrattenimento. Iris e Italia 2 strizzano l'occhio al cinema italiano di diversi anni fa e sicuramente riescono ad intercettare i gusti del pubblico. Infine ci sono Top Crime e Boing, con la prima che prosegue con The Mentalist e la seconda che visto il periodo estivo pensa giustamente ad una serie per ragazzi. Alla fine la vittoria in questa prima serata nella lotta per gli ascolti sembra un discorso tra Canale 5 ed Italia Uno, con la seconda che appare leggermente favorita.



Fatta questa analisi veloce ma comunque esaustiva, andiamo a vedere meglio quello che ci aspetta. Canale 5, come detto, ha deciso di iniziare il mese di agosto con delle repliche: e lo fa mandando in onda Amiche in Arena, che si caratterizza per il fatto di essere un concerto a cui hanno preso parte grandi del passato e del presente della musica italiana, tutte riunite nella splendida location dell'Arena di Verona. Questo concerto, anche se in replica, sarà sicuramente in grado di emozionare. Italia Uno come detto, ha fatto una scelta totalmente diversa sia concettualmente, sia come tipologia di programma. Sulla rete vedremo infatti Chicago Med, ennesimo spin-off di Chicago Fire. Senza dubbio inserire la serie ad agosto può essere rischioso, ma la rete conta sul fatto che la serie è davvero molto apprezzata. Scelta interessante, senza dubbio, anche quella di Rete 4, che ci porta nelle pieghe di un Delitto tra le dune, pellicola per la tv di produzione franco-belga che racconta di un difficile passato con annesso delitto, che viene a galla dopo molti anni.

La 5 e Mediaset Extra ci fanno invece tornare in territorio nostrano e lo fanno con talk show ed intrattenimento. La prima ci consente di rivedere una puntata de L'intervista, il nuovo talk show di Maurizio Costanzo dove il popolare giornalista e presentatore intervista personaggi famosi ripercorrendo la loro parabola umana e non solo. Mediaset Extra invece ci fa scendere una lacrima sul viso, metaforicamente, visto che potremo rivedere Zelig Event. Per chi ha amato Zelig un buon modo per lasciarsi andare ai ricordi. E discorso forse simile si può fare per Iris e Italia 2: la prima omaggia Dino Risi con Sessomatto, pellicola ad episodi il cui filo conduttore è intuibile e che ha in Nino Manfredi l'attore di punta. La seconda emittente sceglie invece Il Commisario Lo Gatto e quindi uno dei personaggi più noti di Lino Banfi per farci passare la serata e farci fare un tuffo negli anni '80 dell'Italia.

Chiudiamo questa lunga carrellata con Top Crime e Boing: la prima continua ad avere un occhi di riguardo per i fan di The Mentalist, considerando che consente di continuare la visione della quinta stagione della serie, mentre Boing si preoccupa dei giovanissimi e lo fa con una divertente puntata della serie tv teen dal titolo Io sono Franky.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21:20 Amiche in Arena, concerto



Italia Uno ore 21:15 Chicago Med, serie tv



Rete 4 ore 21:15 Delitto tra le dune, film



La 5 ore 21:10 L'intervista, talk show



Mediaset Extra ore 21:15 Zelig Event, intrattenimento



Iris ore 20: 59 Sessomatto, film



Italia 2 ore 21:10 Il Commissario Lo Gatto, film



Top Crime ore 21:10 The Mentalist, serie tv



Boing ore 21:10 Io sono Franky, serie tv

