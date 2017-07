STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: L'Ambasciata MacGyver e Gli occhi cambiano (martedì 1 agosto 2017)

La programmazione Rai di oggi

Il mese di agosto, tradizionalmente di vacanza per tutti o quasi, non lo è ancora per le reti Rai, almeno stando alla programmazione messa in campo nella prima serata di oggi, martedì 1 agosto 2017, giornata con cui il mese ha preso il via. Rai Uno infatti fa esordire una serie iberica a cui concede anche la seconda serata, mentre Rai Due e Rai Tre scelgono rispettivamente una serata dedicata a prime tv di telefilm, cultura ed informazione. Rai 4 e Rai 5 cercano invece di intercettare i bisogni di chi vuole del cinema anche in questa giornata di agosto e lo fanno con un film thriller come The Gunman e una storia d'amore come Moonrise Kingdome. Per chi cerca cinema autoriale o comunque che si avvicini a questa definizione, abbiamo Rai Movie, che coglie l'occasione per portarci al The Village. Infine c'è Rai Premium, che estate o meno che sia, sceglie sempre una replica. Oggi tocca a Provaci ancora Prof!. Quale potrebbe risultare il programma più visto? Difficile dirlo, visto il periodo estivo, ma probabilmente Rai Uno dovrebbe farcela grazie alla fiction spagnola.



Detto in modo sintetico ma comunque completo dei programmi che le principali reti Rai hanno in serbo, andiamo a dare un'occhiata più dettagliata ed approfondita. Rai Uno, come detto, affida al giudizio dell'Auditel e di riflesso del pubblico, la prima puntata di una fiction spagnola che in patria è terminata dopo 11 puntate. Il titolo è L'Ambasciata e si tratta di un thriller con protagonista un diplomatico spagnolo che una volta arrivato in Thailandia decide di fare pulizia in ambasciata. Troverà però diversi ostacoli e difficoltà, anche a causa della sua famiglia. E gli ostacoli e le difficoltà sono il marchio di fabbrica di MacGyver, serie tv che va in onda su Rai Due. Attenzione però per quanto riguarda i nostalgici della serie che da fine anni '80 a inizio anni '90 del secolo scorso ha avuto così tanto successo: quella che si potrà vedere stasera su Rai Due è infatti un rifacimento. Al di là di alcune differenze che hanno fatto storcere il naso a quei fan rientranti nel novero dei puristi, va detto che questo remake si presenta interessante perchè prende in esame la vita di MacGyer da giovane.

Rai Tre ripropone uno dei documentari della serie Gli occhi cambiano, i quali hanno visto Walter Veltroni impegnato in una approfondita ricerca nell'archivio Rai per scoprire documenti poco conosciuti con cui spiegare come è cambiato il Paese in 60 anni. Anche se si tratta di una replica, siamo di fronte ad un programma molto interessante. Si arriva al cinema e c'è una interessante tripletta di titoli per i telespettatori. Si comincia con Rai 4, che sceglie un film con Sean Penn che non ha avuto per la verità molto successo, ma che potrebbe essere utile per passare la serata senza pensieri. Il film è The Gunman ed è un tipico thriller americano, dove caccia all'uomo e cospirazione si fondono. Una originale storia d'amore firmata Wes Anderson è la scelta assolutamente interessante di Rai 5. Con un cast d'eccezione che comprende tra gli altri Bill Murray ed Edward Norton, ci si può lasciar coinvolgere dai colori e dall'originalità di Moonrise Kingdom - Una fugra d'amore, che ha per protagonisti due ragazzini. Se invece si è amato Il sesto senso, bisogna per forza di cose scegliere Rai Movie, che stasera è dedita alla paura con The Village. Infine, per i nostalgici di Provaci ancora Prof! arriva in soccorso Rai Premium, che rispettando la tradizione che la vuole attenta a chi è a caccia di repliche, ne manda in onda una della sesta stagione di questa fortunata fiction.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno ore 21:25 L'Ambasciata, fiction



Rai Due ore 21:30 MacGyver, serie tv



Rai Tre ore 21:15 Gli occhi che cambiano-Immaginare, cultura



Rai 4 ore 21:15 The Gunman, film



Rai 5 ore 21:15 Moonrise Kingdom - Una fugra d'amore, film



Rai Movie ore 21:10 The Village, film



Rai Premium ore 21:20 Provaci ancora Prof!, fiction

