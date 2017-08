STEFANO DE MARTINO/ News: un nuovo tatuaggio per il ballerino? (Oggi, 1 agosto 2017)

Stefano De Martino (Instagram)

NUOVO TATUAGGIO PER IL BALLERINO

E' tempo di cambiamenti per Stefano De Martino, ancora alle prese con le sue lunghe vacanze ad Ibiza. Mentre la sua ex Belen Rodriguez è impegnata nella sua nuova campagna pubblicitaria negli Stati Uniti, il ballerino concede spazio al divertimento e agli amici. Nel suo profilo Instagram, infatti, sono stati pubblicati nuovi scatti in compagnia della brigata con la quale sta trascorrendo le vacanze e con il quale si sta divertendo. Anche se qualcuno vocifera che all'interno di questo gruppo possa esserci anche una nuova aspirante fidanzata, per ora non è arrivata nessuna prova degna di nota: l'estate sarà galeotta per un nuovo amore? O riconfermerà il desiderio del napoletano di restare lontano da qualsiasi clamore mediatico? A dimostrare il suo desiderio di cambiamento, è arrivata la pubblicazione di una nuova foto su Instagram Stories nella quale Stefano si sta concedendo un nuovo tatuaggio (clicca qui per vedere l'immagine). Dopo avere cancellato ogni prova nel suo corpo del suo amore per Belen Rodriguez, quale sarà il disegno scelto per questo nuovo tatoo?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NESSUN FLIRT TRA LUI E ELODIE

Sembrano quindi definitivamente archiviate le voci di un possibile flirt con Elodie Di Patrizi, diffuse qualche giorno fa dal settimanale 'Chi'. In tali immagini si vedeva la cantante di Amici e il ballerino in un locale di Bergamo, dove sono stati sorpresi in atteggiamenti equivoci. Tra carezze e pacche sulle spalle, era innegabile la sintonia tra questa coppia, incontratosi qualche tempo fa in occasione di un servizio fotografico. Entrambi avevano prontamente smentito tale flirt, facendo chiaramente intendere che si trattava di semplice gossip estivo. Ed in effetti, almeno fino ad oggi, nulla fa pensare all'esistenza di una frequentazione tra questa coppia: Elodie si trova in Italia, dove è protagonista di diversi festival estivi tra i quali il Battiti Live organizzato domenica scorsa ad Andria. Per Stefano invece le vacanze proseguono ad Ibiza, anche se non potranno durare ancora a lungo. L'inizio dell'avventura ad Amici lo aspetta?

