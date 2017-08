Selvaggia e Francesco/ Il loro falò fa impazzire il popolo dei social: #usciteilenticchi

Selvaggia e Francesco, Temptation Island

Con l'augurio dell'arrivo di tanti piccoli lenticchi si è chiuso ieri il percorso di Francesco e Selvaggia a Temptation Island 2017. La nuova edizione del reality show dedicato ai sentimenti si è conclusa proprio ieri sera con l'ultimo falò di confronto che è stato dedicato proprio a loro, la coppia di questa edizione. Nessuno ha retto il confronto e visto come è andata a finire con le altre coppie, siamo sicuri che Selvaggia e Francesco hanno ottenuto il giusto successo. I loro sorrisi al primo sguardo e tutto quello che si sono detti seduti davanti a Filippo Bisciglia ha conquistato il popolo dei social che ha avuto modo di lasciarsi andare alle ultime gif del programma estivo più trash della tv. Dallo scontro alle lacrime e ai baci, Selvaggia Roma sembra davvero gelosa del suo lenticchio e tutto sta per andare a monte almeno fino a che lo stesso Filippo non mostra alla "fidanzata" un video in cui il suo amato Francesco si lascia andare sfogandosi tra le lacrime per quanto è accaduto in passato. Risultato? I due escono come coppia e lenticchio promette di sposare la sua Selvaggia.

IL FALÒ DI CONFRONTO DI SELVAGGIA E FRANCESCO

#USCITEILENTICCHI

Un lieto fine che tutti si aspettavano dalla coppia formata da Selvaggia e Francesco che, un mese dopo, hanno accolto in casa Filippo pronto a sondare il terreno e capire cosa è successo dopo. Le cose non sono molto cambiate, i due litigano ancora molto e tra le lacrime si raccontano ma sperano anche di passare alla tappa successiva del loro rapporto al grido di "o ci sposiamo o ci lasciamo". Filippo Bisciglia piace al pubblico perché sa esprimere dubbi, perplessità e simpatia proprio come farebbe lo spettatore da casa e proprio ieri sera, prima di salutare la coppia, ha chiesto a gran voce di "uscire i lenticchi". I due annunceranno ufficialmente le nozze durante le prime registrazioni di Uomini e donne alle quali, di solito, partecipano le coppie di Temptation Island? Lo scopriremo solo l'ultima settimana di agosto, intanto, non ci rimane che seguirli sui social.

