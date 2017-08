THE GUNMAN/ Su Rai 4 il film con Sean Penn e Idrid Elba (oggi, 1 agosto 2017)

film prima serata

NEL CAST DEL FILM ACTION, SEAN PENN

The Gunman, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 1 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola action del 2015 che è stata diretta da Pierre Morel ed interpretata da attori del calibro di Sean Penn e Idrid Elba. L'attore Sean Penn è noto al grande pubblico per aver preso parte a film come 21 grammi, La sottile linea rossa e Bad Boys. Idris Elba, invece, è un noto attore americano che ha interpretato ruoli di spicco in pellicole come Star Trek Beyond e Avengers: Age of Ultron. La trama di The Gunman è stata tratta dal romanzo Posizione di tiro, scritto dallo scrittore francese Jean-Patrick Manchette. Nel cast sono inoltre presenti Ray Winstone, Javier Bardem, Mark Rylance e l'attrice italiana Jasmine Trinca. a ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI THE GUNMAN

Jim Terrier, ex militare statunitense, fa ormai parte di una squadra speciale assoldata dalla Repubblica del Congo, la sua copertura consiste nel presentarsi come dipendente di una società di servizi di sicurezza. La nuova missione affidata alla squadra di Jim, consiste nell'uccidere il ministro congolese, colpevole di aver minacciato di denunciare gran parte degli accordi minerari stipulati da diverse società multinazionali. Sarà proprio Jim a dover sparare all'uomo mentre quest'ultimo si trova a bordo della propria auto. Terminata la missione Jim deve lasciare il Congo ed abbandona, così i panni di combattente mercenario. È anche costretto a dire addio ad Annie, la dottoressa di cui si è innamorato. Passano ben otto anni e Jim torna nel Paese africano come membro di una ONG. Un giorno, il campo presso cui il suo gruppo di lavoro risiede viene assalito da un gruppo di soldati del posto e, ben presto, scopre che l'obiettivo della spedizione era proprio lui. Qualcuno ha un conto in sospeso con Jim ed intende vendicarsi. Dopo essere partito alla volta di Barcellona ed aver incontrato un suo ex collega, scopre inoltre che il nuovo capo della fittizia società di servizi di sicurezza cui apparteneva anche Jim, intende uccidere tutti gli agenti che parteciparono all'operazione per eliminare il ministro congolese.

© Riproduzione Riservata.