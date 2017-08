THE VILLAGE/ Su Rai Movie il film diretto da M. Night Shyamalan con Jaoquin Phoenix (1 agosto 2017)

Il film in onda su Rai Movie alle ore 21.10

IL CAST DEL FILM E IL REGISTA

Oggi, martedì 1 agosto 2017 su Rai Movie andrà in onda in prima serata, alle ore 21.10, il film thriller The Village, girato nel 2004 dal regista di origini indiane M. Night Shyamalan, famoso soprattutto per quello che viene considerato il suo capolavoro, The Sixth Sense (Il sesto senso, 1999) in cui recitava Bruce Willis. In The Village (titolo originale non tradotto in italiano che vuol dire semplicemente Il Villaggio) il cast è composto da: Jaoquin Phoenix (Lucius Hunt), Bryce Dallas Howard (Ivy Walker), Adrien Brody (Noah Percy), Wiliam Hurt (Edward Walker), Sigourney Weaver (Alice Hunt). La colonna sonora è stata composta da James Newton Howard. Il film si basa su un soggetto originale dello stesso regista M. Night Shyamalan.





THE VILLAGE, LA TRAMA

In un villaggio immerso al centro di una foresta la vita scorre tranquilla, anche se tutti gli abitanti del posto temono delle creature misteriose alle quali viene dato del cibo per tenerle buone, ma nessuno mai si allontana dal villaggio per timore di essere aggredito. Le cose scorrono tranquille fino a che Lucius, uno dei giovani del villaggio, non chiede ad Ivy, che è cieca ed è anche la figlia del capo villaggio, di sposarlo. Il giovane Noah, che è molto amico di entrambi e soffre di carenze psichiche, pur non volendolo accoltella Lucius che rischia di morire. L'unica cosa che potrebbe salvare il ragazzo sono le medicine che si trovano in città, oltre il bosco, ma nessuno vuole andare. Ivy però alla fine decide di partire, e affrontando la paura dei mostri che circondano il villaggio finirà per scoprire una verità che è rimasta nascosta per molto tempo e che sarà il suo stesso padre a rivelarle.

