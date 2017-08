Tale e Quale Show 2017 / Anticipazioni e cast: due vincitori di Amici e grandi sorprese

Tale e Quale Show, logo

Un cast davvero sorprendente quello che si sta formando per la prossima edizione di Tale e Quale Show. L'amato programma di RaiUno condotto da Carlo Conti, che vede personaggi noti dello spettacolo mettersi alla prova imitando grandi voci della musica italiana ed internazionale, partirà molto probabilmente ad ottobre e avrà un cast d'eccezione. A svelarcelo in anteprima è Il Vicolo delle News, che anticipa i primi nomi che avrebbero già firmato il contratto di partecipazione e che a breve saranno ufficializzati. Il primo è un cantante, vincitore di Amici: Marco Carta. Dopo l'Isola dei Famosi, Marco è pronto a rimettersi in gioco su RaiUno ma al suo fianco avrà un altro cantante di Amici: Federico Angelucci.

TALE E QUALE SHOW 2017, CAST E ANTICIPAZIONI

DUE VINCITORI DI AMICI TRA I CONCORRENTI

Forse non tutti si ricorderanno di lui perchè la sua carriera nella musica dopo Amici non ha avuto grande fortuna, ma Federico ha vinto l'edizione 2006/2007 del talent condotto da Maria De Filippi. Un ritorno che sarà sicuramente apprezzato dal pubblico ma che non sarà l'unico.Ad affiancare Marco Carta e Federico Angelucci, secondo la fonte, ci saranno: Claudio Lippi, Platinette (che ultimamente si è messa in gioco anche a Ballando con le stelle), Annalisa Minetti, il cantante lirico Piero Mazzocchetti, l'attrice e conduttrice Valeria Altobelli e, altro colpo di scena, Donatella Rettore! Un cast davvero ricco e svariato, al quale potrebbero aggiungersi presto altri nomi. Non ci resta che attendere l'ufficialità della Rai.

