Temptation Island 2017 / Le pagelle dell'ultima puntata: le coppie non scoppiano, ci hanno divertito

Temptation Island 2017

LE PAGELLE DELL'ULTIMA PUNTATA

Dopo quattro puntate cala il sipario su Temptation Island. Alcuni dicono "finalmente!", altri ne sentono già la mancanza. Il programma di Canale 5 chiude col botto, con grandi colpi di scena ed un ritmo sempre incalzante. Lo standard qualitativo dello show, ovviamente, non è eccelso ma dal punto di vista del coinvolgimento non delude. Il copione è quello di Uomini e Donne, dunque i risultati sono assicurati. Le coppie approdate all'ultima puntata sono anche le più interessanti della stagione. Poco hanno dato, in termini di intrattenimento, quelle che hanno abbandonato Temptation Island nelle prime puntate. Si odiano e si amano, Selvaggia e Francesco sono sotto i riflettori anche nell'ultima puntata. Tra i due c'è grande intesa, ma anche tantissime incomprensioni. Sono genuini, forse un po' irruenti, ma ci sono piaciuti. Il nostro cuore, però, batte per Valeria e Alessio: a molti telespettatori non è chiaro come il ragazzo sia magistralmente riuscito a placare le ire e la gelosia della fidanzata, dopo i suoi 'disastri' sull'isola. Un po' piatti, in confronto al temperamento delle altre coppie, Veronica e Antonio. Anche loro hanno dovuto fare i conti con parecchi problemi durante la puntata finale, ma anche nei giorni seguenti, riuscendo a ritrovare equilibrio e serenità.

TEMPTATION ISLAND, FRANCESCO E VALERIA I CONCORRENTI TOP

Tra i ragazzi, Francesco detto 'Lenticchio' è il nostro concorrente top; per le ragazze, invece, abbiamo optato per Valeria. Ci ha colpito la sua generosa e alquanto incredibile comprensione nei confronti del fidanzato Alessio, soprattutto dopo l'infuocato confronto al falò. Le dinamiche delle sei coppie hanno animato con successo l'edizione 2017 di Tempation Island. L'isola dei tentatori e delle tentatrici tornerà ancora in futuro, ne siamo certi. E ancora una volta, più di prima, farà breccia nel cuore del suo pubblico. Per quest'estate è tutto: al programma diamo una sufficienza, se non altro per la spensieratezza che la nostra tv riesce ancora a dare senza necessariamente cadere nel trash. Non una grande consolazione, in ogni caso, per gli autori di Tempations Island.

© Riproduzione Riservata.