Trono di Spade/ Gli hacker attaccano la HBO: Ballers e Room 104 in rete, quali saranno i prossimi episodi?

Il trono di spade

Sfortuna, mancanza di abilità o solo una trovata pubblicitaria? A questo punto i dubbi assalgono i fan de Il Trono di Spade e delle altre serie HBO finite in balia di hacker "senza scrupoli" pronti a spoilerare mostrando copioni, episodi inediti e tutto quello in cui sono entrati in possesso per un totale di 1,5 terabyte di materiale tra cui anche alcuni copioni e puntate inedite de Il Trono di Spade. Rimane il fatto che l'importante show firmato da George R.R. Martin non è l'unico gioiellini finito nelle mani degli hacker che già ieri hanno pubblicato alcuni episodi delle due serie televisive Ballers e Room 104 e minacciano di farlo ancora nei prossimi giorni. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e solo qualche ora dopo HBO ha confermato la notizia scaturendo l'ilarità del popolo della rete.

IL TRONO DI SPADE IN MANO AGLI HACKER?

DA HBO ALLA DISNEY E NETFLIX, POCA SICUREZZA?

A parte la preoccupazione spoiler, che lascia il tempo che trova visto che il primo episodio ad essere pubblicato potrebbe essere il 7x04 de Il Trono di Spade, i fan non riescono davvero a capire come sia possibile tutto questo e come mai succeda sempre alla HBO. A sua discolpa possiamo dire che nelle scorse settimane gli hacker hanno preso di mira anche la Disney, finendo per mettere in rete il nuovo film della saga de I Pirati dei Caraibi, e Netflix rubando e mettendo in rete alcuni episodi della nuova stagione della sua serie di punta, Orange is The New Black. Intanto, in casa HBO, lo stesso presidente della rete, Richard Piepler, ha confermato: "‘È un atto spiacevole, preoccupante e inquietante per tutti noi. Un problema che ci è sfortunatamente fin troppo familiare nel mondo di cui siamo parte’ ha dichiarato, promettendo di utilizzare tutti i mezzi possibili per trovare i colpevoli del furto".

