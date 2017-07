UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Graziella Montanari, tutto ciò che non sapete su Manfredo (Trono Over)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Graziella Montanari è stata la protagonista dei principali scontri dell’ultima edizione del trono over a causa del suo rapporto altalenante con Manfredo, che dopo averla sedotta rivelandole di essere approdato a Uomini e donne per conoscerla, ha chiuso con lei ogni rapporto mandandola su tutte le furie. Raggiunta da IsaeChia.it, la Montanari ha avuto la possibilità di dire finalmente la sua e di svelare al pubblico ciò che in realtà è successo dietro le quinte dello show: “ogni volta che dovevamo vederci, alla fine poi non c’incontravamo mai, quindi fondamentalmente tutte quelle cose che mi scriveva per messaggio, rimanevano solo parole, belle, ma pur sempre parole”. La dama,in particolare, ha rivelato di essersi fidata proprio in virtù dell’età del suo cavaliere: “Fosse stato uno di 40 anni, avrei potuto capire che volesse fare l’asino, ma a 65 pensavo di no, quindi mi sono fidata e lasciata andare”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

CHE FINE HA FATTO SABATINO, EX DI GEMMA GALGANI?

Quale è stato l’epilogo della liaison che nell'ultima parte del trono over ha coinvolto Graziella Montanari e il suo Manfredo? A svelarlo è un’intervista pubblicata di recente da IsaeChia.it, che raccogliendo la testimonianza della dama ha dato una degna conclusione a una delle love story più discusse del parterre: “Venerdì ho parlato tramite telefono con Manfredo, perché io non sono una persona che porta rancore, e lui ha ammesso parzialmente le sue bugie e ha ammesso di aver finto con me, perché gli piacevo solo fisicamente”, ha ammesso la Montanari, che tuttavia non perdona a Manfredo di averla sfruttata per avere visibilità nello show di Maria De Filippi: “Lui si è comportato come un quindicenne, ha giocato sulla mia pelle per avere visibilità. Una volta mi ha addirittura accusata di essere uscita di tangente e di essergli saltata addosso per baciarlo, pensa te! E’ una persona falsa”. Graziella, poco prima della fine dell’ultima edizione, ha iniziato a vedersi con Sabatino Fusconi, ex di Gemma Galgani, ma a quanto pare anche con lui le cose non hanno funzionato: “non mi sono sentita di continuare la frequentazione con lui, perché ha delle conoscenze che si fanno la guerra l’un con l’altro e hanno messo in mezzo anche me”

