UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Soleil al veleno, sui social la risposta a Roberta Mercurio? (Trono Classico)

Soleil Sorgè, protagonista di Uomini e Donne

“Non perdo mai: o vinco o imparo”. È questo il messaggio condiviso poche ore fa da Soleil Sorge, che ha scelto di replicare alle parole avvelenate che Roberta Mercurio, ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, le ha riservato nel corso di un’intervista. La fidanzata di Flavio Zerella, infatti, ha dichiarato di aver seguito il percorso di Luca Onestini a Uomini e Donne, ma di aver preferito fra le sue corteggiatrici Giulia Latini: “la vedevo molto più presa, molto più spontanea e sincera rispetto a Soleil. Lui è un bravo ragazzo, per carità, ma su alcune cose è superficiale. Purtroppo gli uomini ragionano con un’altra testa e lui e Soleil sono simili”. A queste parole, Soleil Sorgè ha replicato con un breve video pubblicato sulle Instagram Stories: “Belli del mio cuore, consiglio giustissimo - dice l’ex corteggiatrice mentre si reca in bagno per tirare lo sciacquone - e allora ne approfitto per girarlo a tutti quei poverini che con le proprie frustrazioni dovrebbero fare lo stesso esercizio e ripeterlo tre volte al giorno”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI

SONIA LORENZINI IN PARTENZA, FINE DELLE POLEMICHE?

Dopo aver scatenato un vero e proprio putiferio scagliandosi contro tutto e tutti, Sonia Lorenzini sembra aver messo finalmente fine a tutte le polemiche concentrandosi sulla lunga estate che l’attende in compagnia del suo fidanzato Emanuele Mauti. I due ex protagonisti del trono classico, ormai inseparabili, negli ultimi giorni hanno fatto visita alla famiglia di lei, dove entrambi hanno potuto passare qualche ora di relax in buona compagnia. Nelle ultime ore, però, L’ex tronsita di uomini e donne ha annunciato di essere in partenza per un nuovo viaggio e, condividendo uno scatto sui social, ha rivelato ai suoi fan che la sua prossima meta è Gallipoli. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono quindi pronti a lasciarsi alle spalle tutte le polemiche dei giorni scorsi per dare il via alle meritate vacanze estive? Per visualizzare lo scatto condiviso su Instagram nelle ultime ore di ieri da Sonia Lorenzini, potete cliccare qui.

