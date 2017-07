Un posto al sole: nuovi problemi tra Angela e Franco (Anticipazioni puntata 1 agosto)

Un posto al sole

Il ritorno di Angela dalle vacanze riporterà alla luce i problemi nel suo rapporto con Franco: oggi a Un posto al sole, la longeva coppia si renderà conto di non avere mai superato le difficoltà, diventate ancor più evidenti a causa delle differenti vedute nei confronti della scuola di Bianca e dell'aiuto economico di Renato. Ma questo non sarà l'unico problemi che dovrà affrontare Boschi: ci sarà in lui grande preoccupazioni per la sorte di don Peppino. E a quanto pare il desiderio del garage sarà alla fine costretto ad assecondare i ricatti di Gaetano.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 1 AGOSTO: LA CRISI DI ANGELA E FRANCO

Mentre lo stato di salute di Otello sembrerà via via migliorare, altri abitanti di Palazzo Palladini saranno protagonisti di nuove discussioni. Non ne saranno esenti Mariella e Guido, con la perdita del controllo da parte di quest'ultimo. Il comandante dei Vigili Urbani sarà preda di una vera e propria crisi di gelosia a causa del comportamento ambiguo della fidanzata nei confronti di Sergio. Finirà per peggiorare le cose, dopo che per mesi è stato lui stesso a non dare importanza alle sue richieste? Nell'episodio di questa sera non potranno mancare Marina e Roberto e la loro ennesima discussione: la Giordano chiederà al marito di restituirle i suoi quadri di grande valore, presi diversi mesi prima dalla sua villa. Ma la risposta di Ferri sarà inevitabile ovvero un chiaro no! Tempi bui attendono ancora Marina?

