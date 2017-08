VALERIA E ALESSIO / Temptation Island 2017: le parole a sorpresa di Carmen Rimauro

Valeria Bigella e Alessio Bruno

Valeria Bigella e Alessio Bruno hanno lasciato insieme Temptation Island 2017. La coppia, nonostante la forte crisi vissuta all’interno del villaggio, hanno deciso di riprovarci. Valeria, infatti, dopo aver guardato negli occhi il fidanzato ed essersi confrontata con lui, ha deciso di seguire il cuore dando una nuova possibilità alla loro storia d’amore. A distanza di un mese, passa dopo passo, Alessio e Valeria attraverso il dialogo e i piccoli gesti stanno ricostruendo una storia che è molto importante. Pur essendo ancora innamorata di Alessio, però, Valeria ha messo da parte il sogno di sposarsi e di avere una famiglia. Ad oggi, infatti, il loro rapporto è ancora troppo fragile per costruire una famiglia. Tra i due, infatti, c’è ancora il fantasma di Carmen Rimauro, la single con cui Alessio ha instaurato un rapporto profondo che ha fatto infuriare Valeria nonostante la scelta di perdonarlo. Proprio in queste ore, la Rimauro ha rotto il silenzio sui social scrivendo delle parole che hanno spiazzato tutti.

VALERIA E ALESSIO DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

LE PAROLE DI CARMEN RIMAURO

Sommersa dalle critiche, Carmen Rimauro è rimasta in silenzio fino all’ultima puntata di Temptation Island 2017. Oggi, però, la tentatrice ha deciso di parlare ringraziando le persone che le hanno permesso di vivere una splendida avventura, in primis Alessio Bruno. “Sono stati giorni intensi e difficili, ma soprattutto pieni di risate e divertimento! Ad oggi, quando penso a quest’esperienza non posso far altro che ricordarla con il sorriso stampato sulle labbra […]. Ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni conosciuti in questo viaggio, le persone che mi hanno sostenuta e soprattutto te Alessio Bruno: ti auguro tutto il bene e la felicità di questo mondo!”, ha scritto la Rimauro. Come reagirà Valeria di fronte a tali parole? Cliccate qui per vedere il post.

