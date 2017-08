AGENTE 007 - SOLO PER I TUOI OCCHI/ Su Rai Movie il film con Roger Moore (oggi, 10 agosto 2017)

film d'azione su Rai Movie

ANCORA ROGER MOORE NEL CAST

Agente 007 - Solo per i tuoi occhi, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione e spionaggio che è stata diretta nel 1981 da John Glen. Si tratta del dodicesimo atto della saga dedicata all'agente speciale tratta dai romanzi di Jan Fleming. Solo per i tuoi occhi è il quinto atto della saga dedicata a James Bond che vede protagonista Roger Moore, proprio dopo questa pellicola, l'attore britannico esternò la sua stanchezza per un personaggio che riteneva evidentemente logoro, venendo però convinto dalla produzione a prendere parte anche a Octopussy - Operazione Piovra e 007 - Bersaglio mobile, prima di lasciare il posto a Timothy Dalton. La pellicola vede anche la presenza di Carole Bouquet, nelle vesti di Melina, la figlia di Timothy Havelock che aiuterà James Bond a portare a compimento la sua missione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AGENTE 007 - SOLO PER I TUOI OCCHI, QUALE MISSIONE DOVRA' AFFRONTARE BOND QUESTA VOLTA?, LA TRAMA DEL FILM

La narrazione si svolge nell'arco di 127 minuti e parte con l'inabissamento di una nave britannica, la St. Georges, nel Mare Ionio, non molto distante dalla costa dell'Albania. Una vera tragedia sfociata nella morte di tutto l'equipaggio, dovuta all'improvvisa esplosione di una bomba che era andata ad impigliarsi in modo del tutto casuale nelle reti della nave. Quello che però all'apparenza era un peschereccio, era in realtà una nave spia e recava con sè l'A.T.A.C., un dispositivo segreto grazie al quale è possibile riuscire a decrittare i codici di lancio dei missili nucleari. La caduta del dispositivo in mani diverse da quelle inglesi, potrebbe preludere a qualcosa di molto pericoloso, in quanto esso potrebbe essere addirittura utilizzato contro il Regno Unito e i suoi alleati.

L'MI6 decide quindi di inviare sul posto Sir Timothy Havelock (Jack Hedley), un archeologo marino incaricato di mettere una toppa ad una situazione ormai sfuggita di mano alle autorità. L'uomo, però, viene ucciso in compagnia della moglie da Hector Gonzales, spietato killer cubano inviato sul posto da una persona che vorrebbe entrare in possesso del dispositivo, in modo da poterlo rivendere ai sovietici. Mentre la situazione precipita, entra quindi in azione James Bond (Roger Mooore), aiutato dalla figlia della coppia, Melina (Carole Bouquet).

Ben presto l'agente segreto scopre da Aristotle Kristatos (Julian Glover), un personaggio ambiguo il quale è stato anni prima alleato del Regno Unito, che il mandante di Gonzales è il contrabbandiere Milos Columbo (Chaim Topol). Dopo aver iniziato ad indagare sull'uomo, Bond viene però catturato dagli uomini di Columbo, il quale riesce infine a dimostrargli come a ordire il tutto sia stato in realtà lo stesso Kristatos. Nelle intenzioni del faccendiere greco, oltre alla consegna dell'A.T.A.C. ai russi, c'era anche l'eliminazione dello stesso Columbo, ad opera di Bond. I due sono quindi costretti ad unire le forze per riuscire a rientrare in possesso del dispositivo e impedire che venga intercettato dal KGB e del suo numero uno, il generale Gogol (Walter Gotell). Alla fine James Bond riuscirà a portare a termine la sua missione, mentre Columbo avrà la possibilità a sua volta di togliere dalla circolazione il rivale.

