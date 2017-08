AMERICAN GRAFFITI/ Su Rete 4 il film con Richard Dreyfuss (oggi, 10 agosto 2017)

stasera in seconda serata il film commedia su Rete 4

NEL CAST ATTORI DI GRANDE SUCCESSO COME RICHARD DREYFUSS E RON HOWARD

American Graffiti, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 10 agosto 2017 alle ore 0.10. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 1973 ed è stata diretta da George Lucas, grandissimo affresco degli anni Cinquanta in America da parte del regista che diventerà poi un'icona del cinema mondiale grazie al successo della Saga di Star Wars. Il cast di 'American Graffiti' è particolarmente ricco di icone del cinema americano anni Settanta, a partire da Richard Dreyfuss nella parte di Curt Henderson e da Ron Howard (celebre per la parte di Ricky in Happy Days e poi a sua volta divenuto regista di fama internazionale) nel ruolo di Steve Bolander. Completano il cast Harrison Ford (altro fedelissimo di George Lucas) nel ruolo di Bob Falfa, Robert Weston Smith nella parte dell'ineffabile DJ Lupo Solitario, Paul Le Mat nella parte di John Milner e Cindy Williams nel ruolo di Laurie Henderson, per fermarsi alle parti principali. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN GRAFFITI, CHE FARA' CURT?, LA TRAMA DEL FILM

'American Graffiti' racconta la storia di quattro amici in procinto di partire per il college nel boom degli anni Cinquanta. Si incontrano sempre nel parcheggio del Mel's Drive-In per passare la serata insieme, ma sono consapevoli che con l'inizio dell'università, quelle potrebbero essere le ultime sere che segneranno la loro amicizia. Una sera Curt, uno dei quattro amici, vede una bionda passare a bordo di una splendida Thunderbird bianca, ed inizierà a cercarla forsennatamente, ma senza successo. Curt cerca allora l'aiuto del più leggendario DJ della zona, 'Lupo Solitario', che trasmette di notte e viene ascoltato da tutti i giovani della città, arrivato alla radio, Curt chiede a un'inserviente di far leggere un messaggio a Lupo Solitario per provare a rintracciare la bionda che gli ha rubato il cuore. Con la radio deserta, subito dopo essere andato via Curt sente il messaggio letto alla radio, e capisce che Lupo Solitario, il misteriodo DJ che tutti ammirano, è proprio l'uomo timido e dimesso con il quale aveva parlato poco tempo prima. Nel frattempo le vicende dei quattro amici vanno avanti e restano coinvolti in una corsa automobilistica con un bullo locale, di nome Bob Faifa, dalla quale scaturisce un incidente nel quale i ragazzi rischiano di rimanere uccisi, soprattutto Laurie che, salvatasi grazie al provvidenziale intervento di Steve, decide di restare con lui. All'alba, la misteriosa bionda arriva finalmente in carne e ossa davanti a Curt, ma il ragazzo scopre che si tratta di una prostituta, vedendo sfumare i castelli in aria che gli avevano fatto immaginare di restare al suo fianco. Il ragazzo decide così di partire una volta per tutte per il college, chiudendo il capitolo emozionante della sua gioventù.

