ATTERRAGGIO D’EMERGENZA / Antonio Sabato jr. protagonista dell’action movie stasera su Italia 1 (10 agosto)

Atterraggio d'emergenza alle 23.00 su Italia1

IL CAST DEL FILM

Atterraggio d'emergenza è un thriller d'azione americano del 2005 e sarà trasmesso in seconda serata si Italia 1 alle 23.00 del 10 agosto. La pellicola è stata diretta da Jim Wynorski, noto per essere uno dei più prolifici registi di B-Movie americani tra gli anni Ottanta e Novanta. Alla sceneggiatura hanno collaborato il regista, Paul A. Birkett e William Langlois. Gli attori protagonisti sono l'attore italiano, naturalizzato statunitense Antonio Sabato Jr., attore noto al pubblico per le sue partecipazioni a telefilm e soap opera di grande successo anche in Italia, accanto a lui recitano anche Michael Parè, nei panni del capitano Williams, Brianne Davis, che interpreta Rochelle Davis, Kevin Dobson e Rene Rivera.

ATTERRAGGIO D’EMERGENZA, LA TRAMA

John Master è un ex pilota dell'esercito, cacciato dalle forze armate per negligenza durante una delicata missione militare nella quale ha causato un incidente aereo. L'uomo per vivere lavora alle Hawaii come pilota per una compagnia di charter privati e trasporta i turisti nelle isole principali del noto arcipelago del Pacifico. Durante un viaggio di routine il volo viene dirottato da un gruppo di mercenari, saliti a bordo per rapire Rochelle Davis, figlia del magnate proprietario della compagnia aerea. Master non può fare molto e quando l'aereo viene dirottato è costretto a cedere il comando della cabina di pilotaggio per evitare uno schianto sicuro. L'uomo, impossibilitato a riprendere il controllo del suo aereo e con la minaccia dei rapitori della giovane, si allea con il capitano dell'esercito Williams per riuscire a dirottare nuovamente l'aereo e mettere tutti in salvo. I piani del rapitori hanno un brusco stravolgimento quando nel cambiare la rotta si imbattono in un uragano di forza cinque. Solo Master con i suoi anni di volo e la sua forte esperienza riuscirà a mettere il velivolo in salvo e ad effettuare un rischioso atterraggio, in una lotta contro il tempo, le condizioni climatiche avverse e un malfunzionamento dei motori. Il ruolo di Master sarà fondamentale per mettere tutti in salvo e nel finale anche le ombre del suo passato saranno cancellate.

